V sredini maja bo tako šprinter Dylan Groenewegen nadaljeval svoje poslanstvo v svetu kolesarstva. Kazen, ki jo je dobil, se mu izteče maja, pet dni zatem pa bo nastopil na Dirki po Madžarski (12.–16. maj).

Čeprav sam ni utrpel tako resnih poškodb ob padcu v šprintu etape na lanski Dirki po Poljski kot Fabio Jakobsen, pa je preživljal psihične težave. Vse puščice so se uperile proti njemu, ker je bil tisti, ki je izrinil rojaka v zaščitne ograje. Ta je prestal številne operacije obraza, ki je bil dodobra izmaličen.

Za Groenewegena bo prav tako zelo težko nastopati na prvih dirkah. Predvsem z vidika zaključkov etap, v katerih je sicer v preteklosti blestel. Predvsem bo ključno, ali mu bo uspelo iz glave odstraniti strah, da ne bi še kdaj povzročil kakšne takšne nesreče.

Upa, da bo kmalu našel prostor v pelotonu. Sprašuje se, kako je bilo to mogoče.

Zato so se pri Jumbo-Vismi odločili, da se bo vračal postopno. Za zdaj je v njegovem koledarju le 14 dni dirkanja. Poleg Dirke po Madžarski bo maja tekmoval še na Dirki po Norveški, junija bo nato imel v koledarju dirko v okolici Kölna, ZLM Tour, nizozemsko državno prvenstvo, julija Valonsko puščico, avgusta Dirko po Danski, evropsko klasiko v Hamburgu in BincBank Tour, septembra Dirko po Flandriji, oktobra pa Münsterland Giro in Tour of Guangxi.

Upa, da bo kmalu spet šprintal do zmag. Foto: Reuters

"Upam, da bom kmalu našel prostor v pelotonu in bom lahko spet užival v kolesarjenju. Želim si spet zmagati v šprintih, vendar je prva stvar, da najdem prostor v kolesarski karavani," je dejal 27-letni Nizozemec.

Dotaknil se je tudi nesrečnega Jakobsena, ki je bil po grozljivem padcu v komi in je med drugim izgubil praktično vse zobe: "Ne zdi se mi prav, da sem odstopil od svoje smeri. Prav tako se sprašujem, kako je bilo to mogoče. Krivim sebe za to. V glavi sem večkrat skušal rekonstruirati celoten šprint. Lahko ga nenehno gledam, ampak me vsakič osupne. Zlasti zaradi visoke hitrosti, ki smo jo imeli. Prek 80 km/h smo šli. Kaos, ki se je zgodil po padcu, je grozovit. Nezavedno se je zgodilo in zaradi tega se počutim zelo slabo."