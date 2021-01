Razkrili načrte: Roglič na Tour po zmago, a letos brez Vuelte

Namesto dirkanja po španskih cestah bo zadnji del sezone Roglič začel v Kanadi na velikih nagradah Quebeca in Montreala ter ga končal s trojčkom italijanskih enodnevnih preizkušenj, dirko po Emiliji, VN Beghelli in dirko po Lombardiji.

Sezono bo odprl z dirko Pariz - Nica

Tekmovalno leto 2021 bo odprl 7. marca na etapni dirki Pariz-Nica, preden ga bo pot odpeljala dalje v Baskijo na tamkajšnjo večetapno preizkušnjo, zatem pa še proti spomladanskim klasikam. V drugi polovici aprila se bo namreč udeležil dirk Amstel Gold, Valonske puščice, branil pa bo tudi zmago na sloviti klasiki Liege-Bastogne-Liege.

Pozneje bo vse podredil zmagi na dirki po Franciji, saj po pisanju kolesarskega medija Wielerflits ne bo nastopil niti na nobeni od večdnevnih pripravljalnih preizkušenj (dirka po Švici, kriterij Dauphine).

Foto: Guliverimage/Getty Images

"Načrt je, da na Tour vsi pridemo v najboljši možni formi. Potem bomo videli, kako bo šlo in kdo bo na koncu najmočnejši. Zares pomembno bo analizirati traso, kot smo to počeli v preteklih letih. Nisem še odpeljal tras kronometrov ali drugih etap, seveda pa bom to storil v nadaljevanju sezone in se nanje kar najbolje pripravil," je dejal Roglič, ki je zaradi samoosamitve po stiku z okuženo osebo previdnostno ostal v Monaku.

Na francoski pentlji bosta poleg 31-letnega Kisovčana kot kapetana nastopila tudi Tom Dumoulin in Steven Kruijswijk, je moštvo sporočilo na predstavitvi načrtov za prihajajoče leto.

Po Touru, na katerem bo skušal izboljšati lansko drugo mesto, ko ga je v predzadnji etapi na kronometru prehitel rojak Tadej Pogačar, ga čaka še nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

V zraku sta glede na ves razkriti načrt ostala nastopa na državnem in svetovnem prvenstvu. O tem bo več znano pozneje med sezono.