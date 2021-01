Rogličevi na Tour s podobno ekipo kot lani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi letos naj bi v boju za rumeno majico ekipa imela načrte s tremi kolesarji, poleg Rogliča še s Tomom Dumoulinom in Stevenom Kruijswijkom. Foto: Reuters

Čeprav uradnega sporočila o sestavi kolesarske ekipe Jumbo Visme za letošnjo dirko po Franciji še ni, se je spletna stran wielerflits.nl dokopala do informacije, da ekipa namerava v nov lov na zmago poslati vse razpoložljive moči na čelu s Primožem Rogličem.

Ekipa naj bi bila skoraj enaka kot lani, prišlo naj bi le do dveh zamenjav: Georga Bennetta, ki bo lovil visoke uvrstitve na Giru, in Groendahla Jansena naj bi nadomestila lani poškodovan Steven Kruijswijk in Mike Teunissen, poroča spletna stran cyclingnews.com.

Tudi letos naj bi v boju za rumeno majico ekipa imela načrte s tremi kolesarji, poleg Rogliča še s Tomom Dumoulinom in Kruijswijkom, kdor bo takrat v najboljši formi, naj bi dobil status glavnega kapetana. Ob omenjenih bodo kolesarili še Wout Van Aert, Tony Martin in Sepp Kuss.

Uradna potrditev postave naj bi prišla še ta teden.

