Belgijski zvezdnik zanikal: Pišejo nekaj, kar ni res

Nekateri mediji so poročali, da je kolesarski zvezdnik Wout Van Aert podaljšal pogodbo z ekipo Jumbo Visme, kar pa je za Sporzo sam zanikal. "Pišejo nekaj, kar ni res," je bil ogorčen kolesar, ki je prejšnji konec tedna spet postal belgijski prvak v ciklokrosu.

Moštveni kolega in eden glavnih pomočnikov na velikih dirkah Primoža Rogliča se bo zdaj za kratek čas pridružil pripravam ekipe v španskem Alicanteju in bo belgijsko meglo in hladno vreme zamenjal s soncem.

"Pozdravil bom ekipne kolege, opravil nekaj treningov, predvidevam pa, da bom imel v Alicanteju največ dela s fotografi. Kolo za ciklokros bo ostalo doma, na njega se bom vrnil že naslednjo soboto," je dejal Van Aert, ki bo 24. januarja nastopil na svetovnem pokalu v ciklokrosu v Overijseju, teden pozneje pa še na svetovnem prvenstvu v Ostendeju.

