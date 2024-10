Belgijski kolesarski zvezdnik Wout van Aert si je po naporni sezoni, v kateri je utrpel tudi dva huda padca, ki sta ga za nekaj časa oddaljila od dirk, privoščil nekaj časa za sprostitev. In to kakšno! V zabavni oddaji The Masked Singer (Pevec pod masko) si je oblekel kostum veverice in se pogumno predstavil s skladbo Song 2angleške zasedbe Blur.

Wout van Aert, oblečen v kostum veverice, je bil poseben gost oddaje The Masked Singer. Ko je včeraj snel masko in razkril svojo identiteto, je bil nasmejan do ušes. "Zelo sem se veselil tega, hkrati pa me je bilo tudi strah," je priznal zvezdnik kolesarske ekipe Visma | Lease a Bike. "In to je bil tudi razlog, zakaj sem se tega sploh lotil. Ker je to nekaj izven moje cone udobje, nekaj kar narediš enkrat v življenju, kajne?"

Probably not intentional but it’s objectively hilarious that king of second places Wout van Aert performed SONG 2 by blur on the masked singer as a squirrel pic.twitter.com/qIGhutw70H — killow (zwiftie out now) (@killow_) October 25, 2024

Povedal je še, da je skrivnost, da bo nastopil v zabavni oddaji, zadržal skoraj samo zase. "Nihče razen moje žene ni vedel za to. Vedel sem, da bom oblečen v veverico, ampak ko sem prvič videl kostum, sem si rekel 'Kaj za vraga!'. Pričakoval sem nekaj v stilu luštnega medvedka, ne pa obleko iz lateksa v stiku Supermana," se je zabaval van Aert, ki so ga gledalci razkrinkali že po prvem nastopu. Izdal naj bi ga opis, da je oče dveh otrok, da ima malo časa in ogromno zmag, še najbolj pa naj bi ga izdal njegov glas.

