Francoski kolesar prejel kazen za marčevski incident

Pred disciplinsko komisijo svetovnega združenja za kolesarski šport je Bouhanni 6. maja priznal, da je odstopil od svoje linije in s tem kršil Ucijeva pravila. S sodbo se je strinjal.

"Kolesar je privolil tudi v udeležbo v izobraževalnih aktivnostih v korist kolesarske družine," so dodali pri Uciju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na dirki Cholet-Pays de la Loire konec marca se je zapletel v incident s kolesarjem Jakeom Stewartom (Groupama-FDJ). V sprintu na dirki 21. marca je oviral Stewarta in ga potisnil v ogrado, ta pa si je pri tem zlomil roko.

Bouhannija so takoj diskvalificirali. Je pa bil pozneje tudi sam žrtev, in sicer žaljivih napadov in nadlegovanja na družabnih omrežjih, tako da ga je morala pred spletnimi napadi zaščititi federacija Uci. Napovedal je, da namerava vložiti ovadbo zaradi rasističnih žalitev.

"Preveč je vsega, sprevrglo se je v nadlegovanje. Zakaj nihče ne ukrepa, ko me ti podleži zmerjajo s svinjo in teroristom in me pošiljajo nazaj v mojo umazano afriško domovino," je med drugim dejal Bouhanni.