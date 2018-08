Bouhanniju sprint šeste etape, kolesarji padali #video

Ključni dogodek dneva se je zgodil 26 kilometrov pred koncem, ko je prišlo do padca v glavnini, ta pa jo je razbil na več manjših skupin.

Padec 26 km pred ciljem:

Crash has caused a big split in the peloton #LaVuelta18 pic.twitter.com/5ZKXJylUuT — FloBikes (@flobikes) August 30, 2018

V prvi je od dveh Slovencev ostal le Luka Pibernik (Bahrain-Merida). Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je bil med tistimi, kolesarji, ki so imeli manj sreče in so ostali zadaj. Med tistimi, ki so stavili na končno razvrstitev, so zaostali denimo Poljak Rafal Majka, Francoz Thibaut Pinot in Nizozemec Wilco Kelderman.

Pibernik je bil na koncu 47., cilj je prečkal v času zmagovalca, Mezgec pa 118., zaostal je tri minute in pet sekund.

Bouhanni prvič po letu 2014

Bouhanni je prišel do 65. profesionalne zmage, tretje na Vuelti, v sprintu pa je imel več moči in poguma od ostalih tekmecev, ko ni popustil niti za trenutek, Trentin denimo je. Osemindvajsetletnik je slavil prvo etapno zmago na tritedenski dirki po letu 2014, ko je bil prav tako najboljši v Španiji.

Ciljni šprint:

Bad boy Bouhanni takes the win! What a finish! 😲#LaVuelta18 pic.twitter.com/pNRWGGQaqe — Eurosport UK (@Eurosport_UK) August 30, 2018

Molard je prišel do cilja na 20. mestu in v času Bouhannija, s tem pa je ubranil skupno vodstvo. Francoza je sicer v sredo, nekaj ur po tem, ko je prevzel rdečo majico, doletela kazen; delegati so ga kaznovali z odvzemom 20 sekund, ker je iz spremljevalnega vozila v zadnjih 20 kilometrih vzel hrano. Kljub temu je obdržal 41 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem, Poljakom Michalom Kwiatkowskim.

Od obeh Slovencev je skupno višje Pibernik na 152. mestu, Mezgec je 156.

Veter v cilju:

Momento de la caída de Sergio Luis Henao por unas vallas movidas por el fuerte viento #LaVuelta18 📹 @lavuelta_stats pic.twitter.com/omLUTtXEMv — Deporte De Colombia (@DeportesYMasCol) August 30, 2018