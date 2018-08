Clarku etapno slavje, Molard novi vodilni na Vuelti

Po 60 kilometrih etape se je spredaj znašla skupina 25 ubežnikov. Italijan Alessandro De Marchi je poskusil s samostojno akcijo v zadnjih 100 kilometrih dneva, Clarke in Nizozemec Bauke Mollema sta se mu na čelu dirke pridružila 54 kilometrov pred ciljno črto.

Glavnina se je zadaj dolgo časa obotavljala, kar je 36 kilometrov pred koncem etape izkoristil Molard in se odločil za lov na vodilno trojico. Dobil je družbo Italijana Davideja Villele in Nizozemca Florisa De Tierja. Še 10 kilometrov pred ciljno črto se je zdelo, da bodo De Marchi, Clarke in Mollema obračunali za etapno slavje, a so se tako dolgo gledali in čakali, kdo bo prvi pospešil, da so se jim povsem približali trije zasledovalci.

Navkljub vsemu so ohranili osem sekund prednosti. Clarke je dobil sprint pred Mollemo in De Marchijem, Villela je bil hitrejši od De Tierja in Molarda.

⚡ Etapa 5 | Stage 5 #LaVuelta18



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @SimoClarke gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Clarke's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/Ob2ZfjsQX8 — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2018

"Moraš biti pripravljen na zmago in poraz. Jaz sem bil in izšlo se je."

"Neverjetno. Odkar sem nazadnje zmagal na Vuelti (leta 2012, op. p.), sem trdo garal, da ponovim uspeh. Dolgo časa sem potreboval. Tudi danes nisem bil prepričan, da mi bo uspelo. Vedel sem, da sem dobro pripravljen, toda v begu s toliko kolesarji težko pride do dobrega sodelovanja. Zmagovalna akcija se je zgodila na spustu. Molil sem, da sem izbral prav akcijo. Na koncu je bilo kot dirkanje na stezi, na kateri sem zrasel. Vedel sem, da je De Marchi hiter, a vedel sem tudi, da je etapa dolga. Po toliko kilometrih je težko sprintati. Tudi sam sem imel težave s krči. Bodril sem se, skrbelo me je, da nas bodo ujeli kolesarji za nami, toda moraš biti miren. Moraš biti pripravljen na zmago in poraz. Jaz sem bil in izšlo se je," je bil izčrpen Clarke.

Glavnina je prišla čez cilj štiri minute in 55 sekund za zmagovalcem. Po petih dneh ima novi vodilni Molard minuto in sekundo prednosti pred Poljakom Michalom Kwiatkowskim. Ekipa FDJ z Molardom bo majico vodilnega nosila prvič po letu 2005, ko je bil na prvem mestu štiri dni Brad McGee.

Slovenca Luka Pibernik (Bahrain-Merida) in Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) sta prišla do cilja etape na 169. oziroma 171. mestu, oba z zaostankom 17 minut in 24 sekund. Skupno je Mezgec 151., Pibernik pa 161.