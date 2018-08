Američanu prva etapa z gorskim ciljem, v rdečem še naprej Kwiatkowski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četrto etapo kolesarske dirke po Španiji od Veleza do Sierre de la Alfaguere je odločil beg. Na koncu sta se za zmago udarila Američana Ben King (Dimension Data) in Kazahstanec Nikita Stalnov, več moči je bil Američan, ki je tekmeca premagal za dve sekundi. Luka Mezgec in Luka Pibernik sta etapo končala v ozadju.