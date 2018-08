Viviani močnejši od Sagana, Mezgec med dvajseterico

Hribovita, 178,2 kilometra dolga etapa od Mijasa do Alhaurina de la Torra se je končala s ciljnim šprintom, v katerem so obračunali sami asi. Viviani je bil najmočnejši, drugi je bil Nizzolo in tretji Sagan, v času zmagovalca pa je v cilj prikolesaril tudi Luka Mezgec na 18. mestu.

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Poljak Michal Kwiatkowski (Sky), ki je ciljno črto prečkal mesto za najbližjim zasledovalcem v boju za rdečo majico, Špancem Alejandom Valverdejem (Movistar). Zasedla sta 12. in 13. mesto, Poljak pa je v skupnem seštevku ohranil 14 sekund prednosti pred Špancem, tretji je s 25 sekundami zaostanka Nizozemec Wilce Kelderman (Sunweb).

Drugi slovenski predstavnik na letošnji Vuelti Luka Pibernik (Bahrain Merida) je z dvema minutama in 35 sekundami zaostanka etapo končal na 129. mestu.

V skupnem seštevku je Mezgec 118. (+ 13:08), Pibernik pa 150. (+ 17:13).

Jutri kolesarje čaka 161,4-kilometrska etapa od Velez-Malage do Alfacarja z dvema vzponoma prve kategorije.