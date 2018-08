Udarec: Roglič bo zaradi težav s komolcem izpustil kronometer na svetovnem prvenstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič bo zaradi težav s komolcem izpustil kronometer na letošnjem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku in se bo povsem osredotočil na cestno dirko. Foto: Getty Images

Primož Roglič, svetovni podprvak v kronometru, na letošnjem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku ne bo nastopil v posamični vožnji na čas in tako ne bo branil srebra iz Bergna. Krive naj bi bile težave s komolcem, ki ga pestijo že od Dirke po Franciji.

Primož Roglič je odločitev o nenastopanju na kronometrski preizkušnji (26. september) sprejel že pred desetimi dnevi in o tem obvestil tudi selektorja slovenske kolesarske reprezentance Andreja Hauptmana.

Za potezo, ki ne bo po volji slovenskih ljubiteljev kolesarstva, se je odločil zaradi težav z desnim komolcem, ki so se začele po padcu na letošnji Dirki po Franciji. Francosko pentljo je Roglič končal na izjemnem 4. mestu, za povrh pa je odnesel še etapno zmago.

"Štartal bi samo v primeru, da bi se lahko boril za zmago"

Droben kamen, ki se mu je zaril v desni komolec, so mu sicer nekaj dni po prihodu iz Francije odstranili, a se rana ni ustrezno pozdravila.

"Še vedno nisem treniral na kolesu za kronometer, zato ne bi mogel računati na dober rezultat. Štartal bi samo v primeru, da bi se lahko boril za zmago, v tem primeru pa se ne morem," je razlog za umik iz kronometrske preizkušnje za kolesarski portal Cyclingnews pojasnil Roglič, ki je trenutno na višinskih pripravah v kraju Kühtai v Avstriji.

Tam se na nadaljevanje sezone pripravlja tudi Jan Tratnik (CCC), aktualni državni prvak v kronometru, ki je bil na svetovnem prvenstvu v tej panogi lani odličen osmi. V vožnji na čas bo nastopil tudi na letošnjem prvenstvu v Innsbrucku.

Bo pa Roglič nastopil na cestni preizkušnji, kjer bo skušal obleči mavrično majico svetovnega prvaka. "To bo velik izziv, na svetovnem prvenstvu še nikoli nisem dirkal na rezultat. Trasa je izredno dolga (259 km) in lahko se zgodi marsikaj. Proga je zahtevna, še posebej zadnji vzpon. Danes sem ga prevozil trikrat (na SP ga bodo kolesarji prevozili sedemkrat) in bilo je zelo zahtevno," je za prej omenjeni spletni portal povedal Roglič, ki si je traso v družbi selektorja Hauptmana ogledal že letos spomladi.

Hauptman je odločitev Rogliča, da vožnjo na čas v Innsbrucku izpusti, pozdravil, "saj bi na obeh tekmah težko nastopil na polno," je komentiral odločitev Zasavca.

Kljub temu, da so mu droben kamen, ki se mu je v desni komolec zaril pri padcu na Dirki po Franciji, že odstranili, ima še vedno težave s komolcem.

Roglič (LottoNL-Jumbo) bo pred svetovnim prvenstvom nastopil še na Dirki po Britaniji (2. do 9. september), kjer je udeležbo napovedal tudi Britanec Chris Froome (Sky).