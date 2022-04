Osmoljenec nedeljskega spektakla kritičen do tekmovalne žirije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je Francoz Benoit Cosnefroy zelo dobro sprejel poraz v ciljnem sprintu nizozemske dirke Amstel Gold Race, je bil kritičen do dela tekmovalne žirije.

Organizatorji so prek uradnega radia najprej sporočili, da je zmaga 254 kilometrov dolge razgibane dirke pripadla kolesarju ekipe Ag2r Citroën Benoitu Cosnefroyu, nato so že dobro minuto pozneje odločitev spremenili in za zmagovalca razglasili Poljaka Michala Kwiatkowskega iz ekipe Ineos Grenadiers.

Čeprav je Francoz poraz priznal zelo stoično in z nasmehom na obrazu, je bil pozneje v pogovoru z mediji vseeno kritičen do tekmovalne žirije, ki bi si morala pred razglasitvijo zmagovalca ogledati posnetek fotofiniša.

Brez dileme

"Sodeč po fotografiji ni nobene dileme. A morali bi počakati na ogled fotofiniša. Glede na tehnične rešitve, ki so na voljo danes, bi pričakoval, da bodo že takoj prepoznali pravega zmagovalca. Tudi lani je bil razplet dirke izredno tesen (tudi Wout Van Aert in Tom Pidcock sta ciljno črto prečkala skoraj istočasno, a na koncu je zmagal Belgijec, op. a.), a so pred razglasitvijo zmagovalca počakali na fotofiniš. Letos bi morali storiti podobno," je opozoril nesojeni zmagovalec nizozemske dirke.

"V resnici ne razumem, zakaj se jim je tako mudilo. Šlo je za očitno napako, saj fotofiniš jasno kaže, da je Kwiatkowski prvi prečkal ciljno črto. Zdaj se moram s tem samo še sprijazniti. Kaj naj rečem? Kwiatkowski mi ni ukradel zmage. Prvi je napadel, poklon njegovi predstavi," je pohvalil tekmeca.

"Če bom jokal zaradi zmagovalnega odra, se lahko kar poslovim"

"V kolesarju so porazi pogosti. Danes sem bil jaz poražen, a sem na dirki vseeno užival. Če bom jokal zaradi mesta na zmagovalnem odru, potem se lahko kar takoj poslovim od kolesarstva. Seveda bi raje videl, da bi zmagal, a že to, da sem na stopničkah, je velik trenutek v moji karieri. Odpeljal sem skoraj popolno dirko. Spravil sem se v zmagovalen položaj, a sem na žalost tam naletel na nekoga, ki je bil boljši v sprintu," je priznal premoč Poljaku.

Kwiatkowski je na dirki Amstel Gold race zmagal že drugič. Tudi prvič ga je rešil sunek kolesa čez ciljno črto. Leta 2015 je bil najboljši v sprintu večje skupine.

