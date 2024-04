Tom Pidcock je po 253,6 km dirke od Maastrichta do Berg en Terblijta v sprintu vodilne četverice premagal švicarskega prvaka Marca Hirschija in Belgijca Tiesja Benoota. Brez stopničk je ostal Belgijec Mauri Vansevenant.

TOM PIDCOCK CLAIMS VICTORY AT AMSTEL GOLD! 🏆



