Pogačar ni dolgo počival, že jutri ga čaka nova dirka

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) bo teden dni po izjemnem krstnem nastopu in drugem mestu na kraljici kolesarskih klasik Pariz – Roubaix jutri na Nizozemskem nastopil na preizkušnji Amstel Gold. Gre za 255,9 kilometra dolgo dirko med Maastrichtom in Berg en Terblijtom, ki jo je Pogačar dobil že leta 2023. Na štartni listi sta tudi olimpijski prvak Remco Evenepoel (Soudal Quickstep), ki je z zmago na prvi dirki po hudi poškodbi dokazal, da je vrhunsko pripravljen, in Britanec Tom Pidcocok (Q36,5), ki je na tem prizorišču zmagal lani.

"Dirke s tlakovanimi odseki zapuščamo z dvignjeno glavo. Lahko smo ponosni na vse, kar smo dosegli. Ardeni prinašajo nov izziv. V tednu dni nas čakajo tri zahtevne dirke," je v izjavi za svoje moštvo dejal Tadej Pogačar, ki bo na trasi, ki mu je s številnimi kratkimi klanci in več višinskimi metri pisana na kožo, prvi favorit.

Tadej Pogačar on Amstel Gold Race recon yesterday. 💪🏼 #AGR25



🎥: Josse Wester, Sicco Tiekstra. Daan Meels pic.twitter.com/iXtISEgqDl — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) April 19, 2025

"Imamo ekipo, s katero se lahko dobro kosamo na vsaki od teh dirk," je še dodal slovenski as, ki bo po Amstel Goldu v sredo nastopil še na Valonski puščici, nato pa še v nedeljo, 27. aprila, na četrtem spomeniku sezone Liege–Bastogne–Liege.

"Gremo dirko po dirko, za začetek na Amstel Goldu. Na to preizkušnjo imam zares lepe spomine izpred dveh let, ko sem zmagal. Bomo videli, kaj se bo zgodilo tokrat," je še dodal prvi kolesar sveta.

Even when it comes to beer, Tadej Pogacar leaves them all standing 😂🍺@TamauPogi | #AGR2023 pic.twitter.com/GZVTxwagGv — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 16, 2023

Pred dvema letoma z užitkom spil pivo

Pred dvema letoma je na odru za zmagovalce na dušek spil pivo pokrovitelja, da bi prišel do novega požirka ali dveh, kot zmagovalec pa se bo moral spopasti z Belgijcem Remcom Evenepoelom, ki je v petek slavil na Brabantski puščici in se na najboljši način vrnil na tekmovanja. Potem ko je slovenski as v Liegeu dobil preizkušnjo v letih 2021 in 2024, je vmes dvakrat slavil Belgijec.

Na štartni listi so še Wout van Aert (Visma), Ben Healy (EF), Marc Hirschi (Tudor Pro), Michael Matthews (Jayco AlUla), Maxim van Gils (Red Bull - BORA - hansgrohe), Thibau Nys (Lidl - Trek) in številni drugi.

Poleg Pogačarja bodo slovenske barve na dirki zastopali še Matej Mohorič (Bahrain - Victorious), Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck) in Pogačarjev moštveni kolega Domen Novak.