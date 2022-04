Še en fotofiniš na dirki Amstel Gold, zmaga pa Poljaku Kwiatkowskemu

Zmagovalec nizozemske klasike, 56. Dirke Amstel Gold, ki se je danes začela v Maastrichtu in po 254 kilometrih zahtevne trase s kar 33 klanci in skupno 3.460 višinskimi metri končala v Valkenburgu, je Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadoiers), ki je v ciljnem sprintu za las premagal Francoza Benoita Cosnefroyja (AG2R Citroën). Slovenske barve so zastopali Matej Mohorič in Jan Tratnik iz Bahrain Victoriousa, pa Luka Mezgec (BikeExchange - Jayco).

Jan Tratnik je bil najboljši Slovenec, uvrstil se je na 12. mesto, 13. je bil Matej Mohorič, Luka Mezgec pa dirke ni končal.

NOT AGAIN pic.twitter.com/dW1NjeHtgR — Cycling out of context (@OutOfCycling) April 10, 2022

Kaj se je dogajalo ...

Kmalu po startu so se v beg pognali Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Owain Doull (EF Education-EasyPost), Johan Jacobs (Movistar), Emils Liepinš (Trek-Segafrdo), Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen Baloise), in Luca Rastelli ter Davide Gabburo iz moštva Bardiani-CSF. Gabburo je kmalu zatem obupal, šesterica pa je pridobivala prednost.

Foto: Guliverimage

V glavnini je prišlo do nekaj padcev in mehaničnih okvar, a dirka se je nato stabilizirala z begom šestih in glavnino, v kateri so tempo večinoma nadzorovali kolesarji moštva Alpecin Fenix. Prednost šesterice je presegla pet minut, kakšnih 100 kilometrov pred ciljem pa sta se za skok iz glavnine odločila še Victor Campenaerts (Lotto Soudal) in Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma) ter se po dobrih desetih kilometrih pridružila ubežnikom, medtem ko je Luca Rastelli izpadel iz vodilne skupine Tedaj se je v lov za vodilno skupino podal še Florian Senechal (QuickStep-AlphaVInyl). Francozu ni uspelo ujeti vodilnih, ti pa so počasi začeli izgubljati prednost, ko je glavnina stopnjevala tempo.

Italijanki ženska dirka Amstel Gold 128,5-kilometrsko žensko dirko Amstel Gold je dobila Italijanja Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), druga je bila Nizozemka Demi Vollering (Team SD Worx), tretja pa Nemka Liane Lippert (Team DSM). Slovenskih kolesark na dirki ni bilo. Foto: Guliverimage

Kakšnih 50 kilometrov do cilja so se v glavnini prebudili favoriti, začeli pogledovati drug drugega, preizkušali dnevno formo s skoki, tempo je močno narasel, prednost ubežnikov je kopnela, tudi sami so pospešili, skupina se je začela redčiti, kmalu so v ospredju ostali le še Doull, Jacobs, Van Poucke in Van Hooydonck. Nervoza je naraščala, tudi padcev je bilo nekaj, 43 kilometrov pred ciljem pa so bili ujeti še preostali ubežniki.

Napad Tiejsa Benoota. Foto: Guliverimage

34 kilometrov pred ciljem na klancu Keutenberg je napadel Tiesj Benoot in se s skupino, v kateri so bili še Kasper Asgreen, Tom Pidcock, Michal Kwiatkowski, Dylan Teuns, Benoit Cosnefroy, Marc Hirschi, Stefan Küng, Alexander Kamp, Michael Matthews in Mathieu van der Poel odlepil zasledovalcem, med katerimi sta bila tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik. Van der Poel je pokazal znake krize, a uspel obdržati stik s favoriti.

Jan Tratnik se je v lovu na vodilne nekoliko odlepil skupini z Mohoričem, a se mu ni uspelo priključiti čelu dirke. Tudi v vodilni skupini so se vrstili napadi, Kwiatkowski in Cosnefroy sta si 19 kilometrov pred ciljem privozila nekaj prednosti, v lov za njima se je podal Dylan Teuns, napovedoval se je izjemno zanimiv zaključek dirke.

Impresionante cierre de la Amstel Gold Race con triunfo según el photofinish para Michał Kwiatkowski sobre Benoît Cosnefroy. pic.twitter.com/8vcSIKkbMj — 〽️ Giorgio (@JeSuisFander) April 10, 2022

Favoriti reagirali prepozno

Deset kilometrov pred ciljem sta imela Kwiatkowski in Cosnefroy že pol minute prednosti pred van der Poelovo skupino, 15 sekund za to je bil Tratnik. Favoriti ni so hoteli sodelovati v lovu za Poljakom in Francozom, ta sta imela pet kilometrov pred ciljem še dobrih 20 sekund prednosti. Šele dobre tri kilometre pred ciljem je van der Poel dvignil tempo, nato sta skočila Benoot in Teuns, pa 1.8 kilometra pred ciljem še enkrat odločno van der Poel, a bilo je prepozno. Kwiatkowski in Cosnefroy sta sprintala za zmago, za mišjo dlako pa jo je dobil Poljak Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Belgijec Tiejs Benoot (Jumbo-Visma) je bil tretji.

Izjemno tesna je bila že lanska bitka za zmago na tej dirki, ko je Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma) prav tako v fotofinipu ugnal Britanca Toma Pidcocka (Ineos Grenadiers). Kwiatkowski je na tej dirki zmagal že leta 2015, Francozi pa na zmago na Amstel Gold Race čakajo vse od leta 1981, ko je slavil legendarni Bernard Hinault.

Amstel Gold race 2022, izidi: 1. Michal Kwiatkowski (Pol/Ineos Grenadiers)

2. Benoit Cosnefroy (Fra/AG2R Citroen Team) isti čas

3. Tiesj Benoot (Bel/Jumbo-Visma) + 0:10

4. Mathieu van der Poel (Niz/Alpecin-Fenix) 0:20

5. Alexander Kamp (Dan/Trek-Segafredo)

6. Kasper Asgreen (Dan/Quick-Step Alpha Vinyl)

7. Michael Matthews (Avs/BikeExchange-Jayco)

8. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ)

9. Marc Hirschi (Švi/UAE Team Emirates)

10. Dylan Teuns (Bel/Bahrain Victorious) isti čas

...

12. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 0:29

13. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 1:42 odstop: Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco)

