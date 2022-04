Pogačarjev športni direktor : Drugi kockasti odsek na Touru življenjsko nevaren

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar si je v ponedeljek z nekaterimi člani moštva UAE Team Emirates ogledal kockaste odseke, ki bodo del pete etape letošnje dirke po Franciji. Njegov športni direktor, Nizozemec Aart Vierhouten, pa je za belgijski portal Sporza predvsem drugega od 11 odsekov označil za "življenjsko nevarnega."

Kolesarje na Touru bo 6. julija pričakala zahtevna etapa po tlakovanih odsekih severa Francije, ki se bo začela v Lillu, končala pa po 155 km v Arenbergu (Porte du Hainaut). Skupno bodo morali premagati 19,4 km na 11 tlakovanih odsekih, drugi od Eswarsa do Paillencourta v dolžini 1600 m pa poteka po rahlem klancu navzdol, zaradi česar se Vierhouten boji visokih hitrosti "na Touru že nasploh živčne glavnine".

"Drugi odsek poteka po klancu navzdol, kar je noro," je za portal Sporza, ki ga citira kolesarski medij VeloNews, dejal nekdanji poklicni kolesar. "Če bi bil sam organizator, tega odseka nikoli ne bi vključil v traso," je nadaljeval in ga označil kot "življenjsko nevarnega".

"Dirkati po tlakovanih odsekih pri hitrosti 60 ali 65 km/h pri že tako visoki hitrosti živčne glavnine na Touru, je enostavno norost. Pravzaprav ta odsek ne spada v noben program dirk," je pripomnil športni direktor UAE Team Emirates.

"Odsek poteka navzdol, obenem pa na nobeni strani tlakovane ceste ni možnosti za odmik ali reševanje. To je v nasprotju z vizijo po vse bolj varnem dirkanju v kolesarstvu, o čemer poslušamo v zadnjem času. Ne vem, zakaj je ta odsek sploh vključen. S tem že sami po sebi izzivajo nevarnost," je še zaključil.

Isti odsek tudi leta 2018

Isti odsek je bil sicer del Toura leta 2018, ko so na dirki vseh dirk kolesarji nazadnje prečkali kockaste ceste. Reporterji belgijskega portala so nato o trasi pete etape povprašali tudi dvakratnega zmagovalca Toura Pogačarja.

"Lahko naredijo karkoli, mi bomo tam še vedno dirkali. Mogoče bo malce bolj nepredvidljivo, ampak kaj moremo?" je o tem pomenljivo dejal Pogačar in dodal: "Veselim se te etape. Hitro se lahko vse konča, lahko pa gre mimo brez težav. Seveda ne moreš dobiti Toura na teh kockah, lahko pa ga izgubiš. Zato je pomembno, da si ogledamo odseke, posledično pa lahko gremo vsaj malce bolj sproščeno v prvi teden Toura."

Pogačar se je sicer na belgijskih klasikah, ki prav tako vsebujejo ogromno tlakovanih odsekov, dobro znašel. Na največji belgijski enodnevni dirki po Flandriji je zasedel četrto mesto, v zaključnem sprintu pa je bila v igri tudi zmaga, zanj bi bila to že tretja na spomenikih oz. največjih enodnevnih kolesarskih dirkah na svetu.

Pogačar se je na belgijskih klasikah dobro znašel. Foto: Guliverimage

V ponedeljek je preveril vseh 11 kockastih odsekov za dirko po Franciji, nedeljsko dirko po Flandriji pa označil kot enega najlepših dni na kolesu v karieri. Zato je dan po dirki začel sanjati tudi o nastopu na slovitem "severnem peklu" Pariz - Roubaix. Letos te preizkušnje, ki bo na vrsti 17. aprila, nima v programu, tudi prihodnje leto jo bo bržčas izpustil.

"Nekoč bom tam zagotovo nastopil, ampak ne še prav kmalu. Tudi naslednje leto najbrž še ne. Zame bi bilo po videnem najtežje zmagati na spomenikih v Roubaixu in Sanremu," je priznal Pogačar, ki je bil letos na prvem od petih letošnjih spomenikov, na Milano - Sanremu, peti.

Te dni pa še vedno odmevajo dogodki po Dirki po Flandriji. Na posnetku iz cilja je moč videti Pogačarja, kako se jezi na Dylana van Baarleja, ki je Gorenjcu zaprl pot v ciljnem sprintu. Videti je, da Pogačar resnično ne mara porazov, takoj po prihodu v cilj pa so bile glave in čustva še razgreta, kasneje, ko se je pomiril, je slovenski as povedal, da ni jezen na nikogar drugega kot nase.

