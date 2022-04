Dan po 272 kilometrov dolgi dirki po Flandriji, ki jo je končal na četrtem mestu, je slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar odšel na znamenite kocke, ki so del spektakla Pariz-Roubaix. Po koncu belgijske klasike je najprej tvitnil "Se vidimo na Pariz-Roubaix?" in takrat prvič dregnil navijače. Ker je danes objavil še sliko iz kraja Arenberg, ki je del prestižne enodnevne klasike, je med ljubitelji kolesarstva vnovič završalo. A je treba poudariti, da bodo te kocke v kraju Arenberg prav tako na dirki Tour de France in je v tem delu Francije zgolj le na treningu.

Dve uri po koncu belgijske klasike Dirke po Flandriji se je slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar oglasil na družabnem omrežju Twitter in zapisal: "Se vidimo na Pariz-Roubaix?". Ob tem je dodal emojija, ki ponazarja smeh, pri katerem posamezniku tečejo solze iz oči. Ljubitelji kolesarstva so se začeli spraševati, ali morda kani dirkati tudi na tej klasiki letos.

V karieri je osvojil že dva od petih spomenikov. Lani sta mu uspela velika podviga. Najprej je osvojil Liege-Bastogne-Liege, nato še dirko po Lombardiji. Jasno je, da venomer pogleduje po najvišjih dometih. V središču pozornosti je bil tudi na belgijski klasiki po Flandriji, kjer je po 272,5 kilometra v ciljnem šprintu izgubil možnost za zmago, potem ko je pred tem naredil osrednjo selekcijo. Le Mathieu van der Poel mu je lahko sledil na zadnji klanec, zanimivo pa je nato postalo, ko sta se pred ciljnim šprintom začela spogledovati in čakati, kdaj bo kdo skočil. Od zadaj sta prikolesarila prej odpisana Dylan van Baarle in Valentin Madouas ter se vmešala v boj za zmago. Pogačarja sta zaprla, ki je na koncu potegnil kratko ter ostal na četrtem mestu.

Slovenski šampion pa se je že naslednji dan podal na trening. Spet na kocke. V kraj Arenberg, ki je del prestižne enodnevne dirke Pariz-Roubaix. Vnovič je dregnil ljubitelje kolesarstva in jim dal kost za glodati ali kani nastopiti na tej francoski klasiki ali ne. A je Arenberg prav tako na trasi Dirke po Franciji. Peta etapa bo namreč potekala od Lilla in prav do Arenberga, kolesarji pa se bodo na poti peljali prav po znamenitih kockah, ki so del dirke Pariz-Roubaix.

Nekako je jasno, da Pogi letos 17. aprla še ne bo kolesaril na tej dirki, saj je nima v koledarju, na delu pa ga bomo videli konec februarja na Valonski puščici in na Liege-Bastogne-Liege, kjer bo branil lanskoletno zmago.

Prav tako ne bi bilo smiselno tvegati morebitnega padca na Pariz-Roubaix, saj je njegov osrednji letošnji cilj spet Tour de France in tretja zaporedna zmaga. Zagotovo pa ga bomo v prihodnje videli dirkati to prestižno francosko klasiko.