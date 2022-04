Pogačar po prvem razočaranju: Mislim, da ljubim to dirko

"To je izvrstna izkušnja, mislim, da ljubim to dirko," je po tem, ko se je malo poleglo razočaranje po četrtem mestu na Dirki po Flandriji povedal Tadej Pogačar.

"V prvih trenutkih po dirki sem bil zelo razočaran, ker nisem mogel sprintati. Zaprli so me, ampak to je kolesarstvo," je novinarjem v cilju današnje 106. Dirke po Flandriji razlagal slovenski as Tadej Pogačar. Čeprav sta z Nizozemcem Mathieuom van der Poelom sama prišla v zadnji kilometer etape, sta se nato skoraj ustavila, čakala drug drugega ter omogočila Nizozemcu van Baarleju in Francozu Madouasu, da sta ju ujela, v sprintu četverice pa je najkrajšo potegnil prav Pogačar in ostal celo brez stopničk.

"Včasih te zaprejo, včasih imaš odprto cesto," se je Pogačar sprijaznil z razpletom, v katerem je moral premoč priznati tudi Dylanu van Baarleju (Ineos Grenadiers) in Valentinu Madouasu (Groupama FDJ).

23-letnik s Klanca pri Komendi, dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji, zmagovalec spomenikov Liege – Bastogne – Liege ter Il Lombardija, pa nosilec bronaste kolajne z lanskih olimpijskih iger v Tokiu šele spoznava skrivnosti severnih klasik. V torek je na dirki Dwars door Vlaandern, generalki za današnjo Dirko po Flandriji (Ronde van Vlaandern) zamudil odločilen skok, tokrat je za ključno selekcijo z napadom kakšnih 55 kilometrov pred ciljem poskrbel kar sam.

"Vzdušje je bilo neverjetno. Mislim, da ljubim to dirko."

Njegovim skokom je lahko sledil le Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) in na koncu vknjižil izkušnje ter se veselil svoje druge zmage na največji belgijski dirki. "Na splošno je bila to izvrstna izkušnja. Resnično neverjetna dirka. Moja ekipa je bila popolna, 'zažgala' sva finale, jaz in Mathieu. In vzdušje je bilo neverjetno. Mislim, da ljubim to dirko," je še razlagal Pogačar, ko se je prvo razočaranje malo poleglo.

Ni bil jezen, le razočaran nad sabo

Po tem, ko so ga tekmeci v ciljnem sprintu zaprli, je jezno mahal z rokama in se v cilju odpeljal stran od oči javnosti. "Nisem bil jezen na nikogar, čeprav je morda tako izgledalo," je pojasnjeval nekaj minut kasneje in dodal: "Le močno razočaran sem bil nad sabo, ker v zadnjih stotih metrih nisem mogel sprintati."

Načrtoval je napad na najdaljšem klancu dirke, na Oude Kwaremont, je še povedal slovenski šampion. "Videli smo, da je tam veter v hrbet, klanec je težak in mi zelo ustreza. Odločili smo se, da tam poskušam z napadom pri drugem ali celo zadnjem prečkanju (kolesarji so morali ta klanec premagati trikrat (op., p.). Mathieu se me je držal, poskusil sem pospeševati, pa se ga nisem mogel otresti. Danes je bil res odličen, Na klancih sva bila bolj ali manj izenačena, ostalo mi je le, da ga poskušam premagati v sprintu, a danes ni bil moj dan."

Belgijske klasike slovijo po obupnem vremenu, zahtevnih cestah in odličnem občinstvu. Tudi Pogačarja so navijači navdušili. "Rad imam klanec Oude Kwaremont, zaradi vzdušja tam dobiš kurjo polt."

O tem, ali se bo še vrnil na drugi spomenik v koledarju, se še ni izjasnil, po povedanem pa lahko sklepamo, da bo to prestižno zmago v prihodnje še napadel. To sezono pa bo nadaljeval v Belgiji. 20. aprila bo nastopil na Valonski puščici (La Fleche Wallone), štiri dni kasneje bo branil zmago na tretjem spomeniku, dirki Liege – Bastogne – Liege. Maja v koledarju nima predvidenih dirk, 15. junija pa ga bomo lahko spremljali na slovenskih cestah, pred julijskim Tourom namreč namerava nastopiti na dirki Po Sloveniji, kjer bo prav tako branil lansko zmago.