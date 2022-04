Nora vožnja Rogliča za veliko zmago

Uvodni dan dirke po Baskiji je bil v znamenju Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki je deklasiral konkurenco in odločno napovedal branjenje lanskoletnega naslova. Skupaj z mladim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Quick-Step Alpha Vinyl Team) sta bila v svoji ligi. S 7,51 km dolgim kronometrom je Roglič opravil v 9:48, Remco pa je zaostal pet sekund. Tretji Remi Cavagna je imel že pribitek 16 sekund. Nastopila sta tudi Jan Polanc (UAE Emirates) in Domen Novak (Bahrain Victorious).

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je potrdil nadvlado v kronometru in dal še enkrat vedeti, zakaj je olimpijski prvak v tej disciplini. Sicer je bila posamična vožnja prvi dan dirke po Baskiji bistveno krajša kot tista v Tokiu, a je tudi na 7,51 km dolgi trasi pometel s konkurenco.

Ob prvem merjenju rezultata je bil še poravnan z mladim Belgijcem Remcom Evenepoelom, medtem ko je konkurenca že takrat občutno zaostajala.

Belgijec je nastopil pred Rogličem in ob prihodu v cilj za kar enajst sekund prehitel do tedaj vodilnega Francoza Remija Cavagno, ki je specialist za kronometer. Nato so bile vse oči uprte v Rogliča, ki je kolesaril kot zadnji. Lanskoletni zmagovalec te španske dirke, osvojil jo je prav tako leta 2018, je kot vlak ekspres divjal proti cilju. Ni se pustil zmesti niti v zaključnem tehničnem delu, katerega so peljali tudi po kockah.

Roglič je bil navdušen: Noro!

Z izjemnim tempom je prikolesaril do cilja in ura se je zaustavila pri 9:48,50, kar je pomenilo, da je bila povprečna hitrost 45,9 km/h. Za pet sekund je prehitel Evenepoela, medtem ko je Cavagna zaostal za kar 16 sekund. Tekmeci v boju za skupno zmago so že danes dobili močan udarec in bodo morali pričarati kakšno presenečenje, če bodo želeli zlomiti slovenskega šampiona na dirki po Baskiji, kjer se počuti povsem domače.

Primož Roglič je imel razlog za nasmeh. Foto: Guliverimage

"Imel sem močne noge. Noro, Užival sem že včeraj pri predstavitvi. Zelo sem vesel, da sem zmagal. Zelo tehničen kronometer je bil. Noro," je bil vesel Roglič in poklical sina Leva, da se mu je pridružil na intervjuju za Eurosport, nato pa v svojem slogu pred nadaljevanjem dirke opozoril: "To je bil šele začetek. Kolesarili smo 10 minut. Vedno pravim, da je imeli bolje prednost kot zaostanek. Štart je bil izjemen, a je šele začetek."

Nastopila sta še dva Slovenca. Jan Polanc (UAE Team Emirates) je za rojakom zaostal 33 sekund in zasedel 26. mesto, Domen Novak (Bahrain-Victorious) pa je bil z zaostankom 54 sekund 90.

V torek bo na vrsti druga etapa od Leitze do Viane (207,9 km), ki bo po vsej verjetnosti namenjena maloštevilnim sprinterjem na tej preizkušnji. Dirka po Baskiji se bo končala v soboto po šestih odpeljanih etapah.

Dirka po Baskiji, 1. etapa, kronometer: # Kolesar Čas Pov. hitrost 1 ROGLIČ Primož 9.48,540 45.937 2 EVENEPOEL Remco 9.53,40 45.589 3 CAVAGNA Rémi 10.04,730 44.708 4 THOMAS Geraint 10.06,01 44.613 5 YATES Adam 10.06,17 44.601 6 VLASOV Aleksandr 10.06,24 44.596 7 ARMIRAIL Bruno 10.08,10 44.460 ... 26 POLANC Jan 10.21,23 43.520 90 NOVAK Domen 10.42

Napoved pred dirko

Lani je v Baskiji Primoža Rogliča izzval tudi Tadej Pogačar, a se je moral ta na koncu zadovoljiti s tretjim mestom, prvi dve sta zasedla Roglič in njegov izvrstni pomočnik pri Jumbo-Vismi Jonas Vingegaard. Danec bo ob Rogliču tudi letos, ekipa UAE Emirates pa v Baskijo ne pošilja svojih najmočnejših orožij.

Kdo bo izzval Rogliča?

Vseeno bo konkurenca nadvse pestra, Rogliča bodo izzvali Francoz Julian Alaphilippe in njegov kolega v moštvu QuickStep Alpha Vinyl, mladi belgijski up Remco Evenepoel, pa Britanec Adam Yates, ki bo imel pri Ineos Grenadiers tudi pomoč Gerainta Thomasa in Taa Geoghegana Harta, Francoz David Gaudu (Groupama FDJ) in tudi domačin Ion Izagirre (Cofidis), zmagovalec Baskije leta 2019.

Trasa kronometra:

🤩 Biharko erlojupekoaren azken zatia @HondarribiaUdal -aren alde zaharra zeharkatuko du.



😏 Sabemos que no es el Paterberg o el Oude Kwaremont… ¡Pero el final empedrado de la C.R.I de mañana no está nada mal!#Itzulia | @BancoSabadell pic.twitter.com/ZHCWj1HHEP — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 3, 2022

Na delu tudi Jan Polanc in Domen Novak

V UAE Emirates najbrž stavijo na Italijana Diega Ulissija, ta bo imel ob sebi tudi Jana Polanca, pa rojaka Alessandra Covija in Davida Formola, Poljaka Rafala Majko, Španca Marca Solerja in Novozelandca Georgea Bennetta.

Roglič bo ob Vingegaardu lahko računal še na pomoč odličnega Američana Seppa Kussa, Avstralca Chrisa Harperja ter mladih Nizozemcev Gijsa Leemreizeja, Pascala Eenkhoorna in Milana Vaderja.

Dirkal bo še en Slovenec, Domen Novak z Bahrain Victoriousom. Njegovi kolegi na dirki bodo Španca Pello Bilbao in Luis Leon Sanchez, pa Japonec Jukija Araširo, Švicar Gino Mäder, Avstrijec Hermann Pernsteiner in Italijan Edoardo Zambanini.

"Primož rad dirka v Baskiji"

"Na dirko gremo z močno ekipo, ampak nič drugače ni pri naših tekmecih. Dirka je eden od naših pomladnih ciljev, za nas je pomembna, Primož pa jo je dobil že dvakrat in mu tudi zelo ustreza. Rad dirka v Baskiji," je napovedal športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef.

V Baskijo prihaja kot branilec naslova in prvi favorit za novo zmago. Foto: Guliverimage

"Zelo redko se zlomi"

Nizozemska ekipa s slovenskim kapetanom je nesporni favorit, meni Izagirre: "Glede na prikazano na tej dirki, ki jo je dobil že dvakrat, njegov naravni talent, mirnost in samozavest bo zagotovo kolesar, na katerega bomo pazili. Priča sem bil njegovi krizi v zadnji etapi dirke Pariz–Nica, a se tudi takrat ni predal in je rešil zmago. Zelo redko se zlomi."

Z močno ekipo bi morali Rogličevi nadzorovati dogajanje na dirki, še meni 33-letni Bask Izagirre.

Začelo se je s kronometrom, končalo s sedmimi kategoriziranimi klanci

Utegne se zgoditi, da bo Roglič vodstvo na dirki prevzel že prvi dan, ko je na sporedu 7,51 kilometra dolg posamični kronometer v Hondarribii. Trasa je zahtevna, vsebuje tri vzpone, enega tretje kategorije, z nakloni več kot deset odstotkov. Začelo se je ob 14.26. Polanc je šel na progo ob 15.04, Novak ob 15.51, Roglič kot zadnji ob 17.20.

📢 Biharko erlojupeko ordutegiak. Nor izango da irabazlea? 🏅



💯 Horario de salida para LOS FAVORITOS a la contrarreloj de mañana. Estamos ansiosos para que empiece ya la #Itzulia. 😁



MORE INFO 👉 https://t.co/dNNTn6Rxfo



🏆 GP @bancosabadell pic.twitter.com/0FylkAXxFl — Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 3, 2022

Najdaljša bo torkova druga etapa (Leitza–Viana) s slabimi 208 kilometri, dvema klancema tretje in enim druge kategorije, v sredo jih čaka 181 kilometrov (Laudio – Amurrio) s tremi klanci tretje in dvema druge kategorije, v četrtek 186 kilometrov (Vitoria-Gasteiz – Zamudio), spet z dvema vzponoma tretje in dvema druge kategorije, pa v petek še ena razgibana, 164-kilomterska etapa (Zamudio – Mallabia) z dvema druge in tremi tretje kategorije in v soboto za konec še kraljevska, 136-kilometrska etapa od Eibarja do Arrateja. V tej bodo morali kolesarji premagati sedem kategoriziranih vzponov, od teh tri prve, dva druge in dva tretje kategorije.

V Baskiji je te dni za nameček še mraz in pogosto dežuje.