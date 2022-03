Primož Roglič blizu zmagi na francoskih "kockah"

V taboru Jumbo Visme so napovedovali, da na dirki nimajo velikih pričakovanj in da jo bodo zaradi dvanajstih z granitnimi kockami tlakovanih odsekov vzeli predvsem za trening pred Tourom, ki bo prav tako vseboval etape na tlakovanem cestišču. A Zasavec je pokazal, da ne glede na traso želi biti na vsaki tekmi v vrhu.

Tokrat je na desetem tlakovanem odseku, približno 30 kilometrov pred ciljem, odgovoril na napad Ineosa. Z njim se je izoblikovala skupina petih kolesarjev, v kateri so bili kar trije tekmovalci tega britanskega moštva, in sicer Ekvadorec Jhonatan Narvaez, Američan Magnus Sheffield in Britanec Ben Turner, ter Francoz Damien Touze iz ekipe AG2r. Skupina si je priborila pol minute prednosti, v zadnjih deset kilometrov pa vstopila s prednostjo 24 sekund.

That was close…😮 @rogla eventually finishes just behind the bunch. Good effort today Primoz! — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 17, 2022

Slovenec je najprej le sledil napadalcem, v zadnjih petih kilometrih pa tudi prevzel pobudo, a to ni bilo dovolj, da bi zadržali prednost pred večjo zasledovalno skupino. Ta jih je ujela 1,2 kilometra pred ciljem, zmagovalca pa je odločil sprint, v katerem je bil najhitrejši Nemec Max Walscheid, zabeležil je 12. zmago v profesionalni karieri.

Njegova ekipa Cofidis in ekipa Wanty sta najbolj zaslužni, da se je beg v zadnjih 30 kilometrih izjalovil. Belgijec Dries De Bondt je zasedel drugo, Francoz Adrien Petit pa tretje mesto. Roglič v sprintu ni sodeloval, v zadnjem kilometru je zaostal 22 sekund in zasedel 36. mesto.

Edini slovenski predstavnik prave pomoči ekipe ni imel. Kot priprave za Tour je dirko vzel tudi Danec Jonas Vingegaard, a je imel smolo s počeno zračnico, tako da je zaostal. Še pred njegovo nesrečo je v glavnini hudo padel Mick Van Dijke, ki je obležal v jarku ob cesti.

Olimpijski prvak v kronometru in trikratni zmagovalec Vuelte bo v soboto sodeloval na enem izmed petih spomenikov sezone, dirki Milano - San Remo, na kateri bo predvsem pomagal moštvenemu kolegu Woutu Van Aertu. Poleg Rogliča bodo na dirki svetovne serije od Slovencev na startu tudi Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Jan Polanc, Luka Mezgec in Jan Tratnik.

Tudi na letošnjem Touru kolesarje čakajo granitni odseki. V peti etapi s ciljem v Arenbergu jih čaka 11 tlakovanih odsekov v skupni dolžini nekaj manj kot 20 kilometrov.

Roglič bo ta teden znova v akciji v soboto, ko bo nastopil na prvem kolesarskem spomeniku sezone, na dirki Milano–Sanremo, kjer se bo prvič srečal s Tadejem Pogačarjem, ki je na izjemen način začel sezono.

Zmagal je namreč na vseh dirkah, kjer je nastopil (UAE Tour, Strade Bianche in Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja). Pogled na startno listo "primavere", z 293 kilometri najdaljše dirke na kolesarskem koledarju, napoveduje izjemno slovensko zasedbo – zadnjih hip so v ekipo UAE Emirates vpoklicali Jana Polanca, nastopili pa bodo tudi Matej Mohorič in Jan Tratnik iz ekipe Bahrain-Victorious ter Luka Mezgec (Team BikeExchange - Jayco).

