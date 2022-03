Pogačarja in Rogliča čaka poseben nov dres

Dogodek v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru v Ljubljani je sicer sovpadal s predstavitvijo prihajajočih slovenskih dirk cestnega kolesarstva. Začelo se bo z veliko nagrado Slovenske Istre (20. marec), nadaljevalo pa z novo preizkušnjo za VN Vipavske doline (24. 3.). Prvi cikel tekmovanj na slovenskih tleh se bo nato končal z VN Adrie Mobil v Novem mestu (27. 3.).

Slovensko kolesarstvo v zadnjih letih predvsem na mednarodni ravni doživlja vrhunec za vrhuncem, predvsem po zaslugi Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča, Jana Tratnika, Jana Polanca in izkušenega Luke Mezgeca, za visoke uvrstitve v gorskem kolesarstvu skrbi predvsem Monika Hrastnik v spustu, tudi v mlajših kategorijah pa slovenski kolesarji in kolesarke vse bolj opozarjajo nase.

Fotogalerija s predstavitve dresov (Foto: Vid Ponikvar)

Večji vložek v mlajše selekcije

Del razvojnega programa Kolesarske zveze Slovenije je popularizacija vseh panog kolesarstva, kot je poudaril predsednik KZS Pavel Marđonović – lani je prevzel vodilno funkcijo – na predstavitvi novega dresa, ki je sicer delo italijanskega opremljevalca Ale. "Prepričan sem, da se da povsod narediti korake naprej. Najprej na zvezi v smislu organizacije dela, na finančnem področju. Tukaj smo že naredili nekaj korakov naprej. V smislu tekmovalnih rezultatov poskušamo razvijati čim boljše pogoje za naše tekmovalce," je uvodoma poudaril Marđonović.

Foto: Vid Ponikvar

O rezultatih elite cestnega kolesarstva, ki so odlični, ni želel izgubljati besed, poudaril pa je, da veliko vlagajo v mlajše selekcije, kjer je veliko potencialnih tekmovalcev, ki bodo v prihodnosti pod pravimi pogoji dosegali vidne rezultate.

To bo mogoče predvsem s pomočjo sponzorjev in tekmovalcev. Pri tem sodelujejo tudi največji zvezdniki slovenskega kolesarstva. Po letu in pol je namreč prek dobrodelne dražbe Tadej Pogačar domačemu kolesarstvu zagotovil okoli 40 koles za tiste, katerih družine si drago opremo težko privoščijo, je dejal predsednik KZS.

"Številke, ki krožijo v slovenskem športu, so nasploh takšne, kot so"

Zveza se sicer tretjinsko financira iz Fundacije za šport, ki bo v drugi četrtini leta razdelila sredstva, ostalo pa KZS pridobiva na prostem trgu. "Veseli me, da smo predstavili nekaj novih sponzorjev. V zadnjih mesecih smo sklenili tri največje pogodbe do zdaj v zgodovini KZS. Sredstva bodo seveda namenjena kolesarstvu in kolesarjem, saj zveza za svoje delovanje ne potrebuje veliko financ. Vse bo šlo v dirke, organizacijo prireditev ter podporo programov za mlade," je poudaril.

Foto: Vid Ponikvar

To sicer pozdravlja tudi selektor mlajših članov Martin Hvastija, ki pa večjih sprememb vsaj v slovenskem klubskem kolesarstvu ne pričakuje. "To je poskus iskanja novih rešitev. Kolesarstvo je drag šport, kolesarji pa pričakujejo plače v profesionalnem športu. Na celinski ravni, na katerem imamo tri slovenske ekipe, se pričakuje, da športniki od tega živijo. Številke, ki krožijo v slovenskem športu, so nasploh takšne, kot so. Težko je delati preskoke," je priznal Hvastija.

"Pričakovanja so z vseh strani visoka"

Kaj veliko pri tem ne moreta prispevati niti najboljša kolesarja na svetu, Pogačar in Roglič. Lahko pa popularizirata šport pri mladih. "Opaziti je porast na novo vpisanih otrok. Lep napredek je tudi v ostalih sredinah, opažamo povečano število kolesarjev, kar pa samo po sebi še ne zagotavlja kakovosti, prinaša pa veliko dela. Če si imel prej ekipo 15 fantov in jih imaš zdaj 50, imaš kar naenkrat tri skupine po 15, kar prinaša ogromno prilagajanja. Na rezultate pa bo treba počakati."

Foto: Vid Ponikvar

Na najvišji ravni, torej v članski konkurenci, so pričakovanja visoka, pravi selektor članske reprezentance v cestnem kolesarstvu Uroš Murn. "Pričakovanja so z vseh strani visoka. Tako pričakovanja javnosti, KZS, moja kot tudi pričakovanja fantov. Sam pritiska ne čutim, tudi fantje ne, saj so tega vajeni. To je njihova služba. Pritisk je bolj medijski konstrukt. Vemo, da šport zahteva ustrezno pripravljenost in tudi faktor sreče pri poteku in načrtovanju sezone," je dejal.

Za svetovno prvenstvo v Avstraliji trasa še ni znana, zato o tem, na koga bo tam računal, ni mogel razpravljati. Na avgustovskem evropskem prvenstvu v Münchnu pa bodo upe polagali na Luko Mezgeca na cestni dirki ter na Jana Polanca v vožnji na čas.