Jan Polanc prejel klic in nemudoma skočil na pomoč Pogačarju

Za Jana Polanca ima letošnja kolesarska sezona že kar nekaj lepih in slabših trenutkov. Lep je zagotovo zmaga na trofeji Laigueglia, slabši pa ta, da je moral zaradi okužbe s koronavirusom izpustiti priprave ekipe UAE Emirates v Španiji.

"Zelo lep začetek po dolgem času zame. Morda se je začelo s covidom malce slabše. Nikoli ne veš, kakšne posledice ti lahko pusti. Sproščeno sem vstopil v sezono. Skoraj brez priprav sem šel na dirke. Vse skupaj sem vzel za stopnjevanje forme. Izkazalo se je za dobro odločitev," se je obrnil na začetne mesece.

"Vesel sem, da bom lahko vozil, čeprav nisem bil ravno prvi izbor in so me poklicali pozneje"

V torek popoldne je dobil klic iz ekipe UAE Emirates in moral misli nemudoma usmeriti proti izjemno dolgi enodnevni klasiki, ki spada med pet kolesarskih spomenikov. Kar 298 kilometrov dolga dirka Milano–San Remo bo poseben izziv. Njegova osrednja naloga, kakor tudi naloga preostalih članov ekipe pri UAE Emirates, bo pomagati Tadeju Pogačarju pri morebitni uresničitvi njegovega cilja.

Velika letošnja zmaga, ki mu je dala dodaten zagon. Foto: Guliverimage

Slovenski prvak, ki je v izjemni formi, si namreč želi pokoriti tekmece tudi na tej italijanski klasiki, ki velja za prestižno v svetu kolesarstva: "To je dirka, ki si jo želi v karieri voziti vsak kolesar. Je le najdaljša enodnevna dirka v kolesarstvu. Vesel sem, da bom lahko vozil, čeprav nisem bil ravno prvi izbor in so me poklicali pozneje. Tadej si želi to dirko osvojiti. Po profilu je najlažja, a je na njej najtežje zmagati. Vse se odloča na zadnjih dveh vzponih, ki nista pretirano strma. Lahko se zgodi, da čeznju pridejo tudi šprinterji. Za tiste kolesarje, ki imajo raje gorske trase, bo pomembno, da bo dirka pred tem zelo težka in bodo šprinterji odpadali. Bomo videli, za kakšno taktiko se bodo odločili pri nas."

Turčija je njegov cilj

Zato pa je ima v koledarju začrtano Dirko po Turčiji, ki bo od 10. do 15. aprila. Vpoklic na dirko od Milana do San Rema mu je nekoliko podrl načrte, a se je prilagodil: "Morda je tudi to ena stvar, ki me malce moti. Začrtan imaš program, cilje, in ko te kličejo na dirke, se ti stvari poderejo. To je treba vzeti brez stresa in se držati ciljev. Aprila bi bil rad dober na Dirki po Turčiji. Nato je še Dirka po Romandiji. Če se bom pokazal v dobri luči v Turčiji, morda pride na vrsto Giro."

Foto: Getty Images

V tej sezoni ga bomo videli nastopiti tudi v novem dresu slovenske reprezentance. Avgusta bo na evropskem prvenstvu v Münchnu tekmoval v kronometru, najverjetneje pa tudi septembra na cestni preizkušnji svetovnega prvenstva v Avstraliji.