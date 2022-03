"Neverjetno je, koliko boljši je od vseh," o Pogačarju pravi Jonas Vingegaard. Foto: Guliverimage "Tadej je naravnost neverjeten. Je v svoji ligi. Jaz sem bil že čisto na limitu in se sploh nisem pognal za njim. Minuto nam je vzel v klanec. Neverjetno je, koliko boljši je od vseh," je po kraljevski šesti etapi Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, na kateri se je Pogačar 16 kilometrov pred ciljem na klancu preprosto odpeljal tekmecem in osvojil zmago, ugotavljal Danec Jonas Vingegaard, moštveni kolega še enega slovenskega šampiona Primoža Rogliča v nizozemski ekipi Jumbo-Visma.

Tadej Pogačar was the King of the Queen Stage 👑



Don't miss the full highlights of Tirreno Adriatico Stage 6 🎥 https://t.co/N3evys0DXy

___#TirrenoAdriatico 🇮🇹 pic.twitter.com/Pi9j9X9lOb — Velon CC (@VelonCC) March 12, 2022

Remco Evenepoel se je prvič pomeril s slovenskim asom. Foto: Guliverimage Tudi belgijski čudežni deček Remco Evenepoel (QuickStep) je na dirki občutil Pogačarjevo moč. Sploh prvič je 22-letnik iz Aalsta dirkal na isti dirki kot Pogačar in po četrti etapi o osupljivem napadu leto dni starejšega Gorenjca lahko povedal le: "Hitro je bilo jasno, da je najmočnejši ptič odletel." Tolažil se je s tem, da je Pogačar zaradi dirke po Združenih arabskih Emiratih, ki je za njegovo ekipo UAE Emirates izjemno pomembna, najbrž trenutno v nekoliko boljši formi kot preostali kolesarski asi, ki vrhunec forme tempirajo za poznejše obdobje, a je vendarle priznal, da mu za resnejši spopad s Slovencem manjka še veliko.

Evenepoel, Vingegaard in Pogačar zgrešili smer Prav Evenepoel, Vingegaard in Pogačar so v peti etapi italijanske dirke zgrešili pot. Za napako je mladi Belgijec okrivil prireditelje. Tedaj je računal na etapno zmago, ostal brez nje, njegova jeza je bila zato razumljiva. "Poskusil sem z napadom, sledila sta mi le Pogačar in Vingegaard, šli smo na polno na spustu, imeli lepo prednost, nato pa se je zgodilo to, kar se je. Tam ni bilo nikogar, ki bi nam pokazal, da moramo zaviti desno, tudi nobene oznake ni bilo, zato sem peljal naravnost." It's an absolute 𝐃𝐈𝐒𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 for Remco Evenepoel, Tadej Pogacar and co! 😲



The chasing pack completely 𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 and lose vital time getting back on track ⏱#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/SJPMBXS4J7 — Eurosport (@eurosport) March 11, 2022 Nekaj pripomb na organizatorje je imel tudi Vingegaard, ki se je po šesti etapi pritoževal nad stanjem cestišča na zahtevnem spustu. "Prireditelji so s ceste odstranili sneg, ostalo pa je veliko peska, zato je bilo izjemno nevarno. Videli ste, kaj se je zgodilo Masu (Španec je padel in naslednji dan ni startal, op. p.). To preprosto ni dovolj dobro, stvari se morajo izboljšati." Tadej Pogacar's lead grows as Enric Mas hits the deck 😱#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/uRgvbZDCXW — Eurosport (@eurosport) March 12, 2022

Pogačar sam po vseh teh neverjetnih predstavah poudarja, da še zdaleč ni nepremagljiv. "Nikoli ne mislim, da sem nepremagljiv. Tudi ko sem sam v vodstvu, ves čas pogledujem nazaj, saj pričakujem, da me bo kdo vsak čas ujel. Vedno pazim in nikoli nikogar ne podcenjujem," je pojasnjeval novinarjem na dirki Tirreno-Adriatico. Tudi vzdevka Novi kanibal, s katerim ga želijo označiti za pravega naslednika slovitega belgijskega šampiona Eddyja Merckxa, se otepa, pa ne zato ker ne bi cenil legende, pač pa sta si karakterno precej različna.

Merckx je bil intenziven tip, užival je v uničevanju tekmecev, medtem ko Pogačar, vsaj tako pravi sam, zmagovanje vidi bolj kot nekakšno dolžnost. Ne le do delodajalcev, ki ga bogato plačujejo, pač pa tudi do moštvenih kolegov. "Seveda so zmage vselej prijetne, ampak predvsem rad dirkam. Dirk se udeležujemo zato, da bi poskušali zmagati. Ekipa trdo dela za te zmage, zato se ji, če sem vodja, trudim z zmago poplačati to delo," je povedal za Cyclingnews.

Mikkel Bjerg: "Tadej ima na nas tak pomirjujoč učinek, ki nam pomaga, da res dirkamo po najboljših močeh." Foto: Guliverimage Pri Pogačarjevem dirkanju je opaziti nekakšno lahkotnost in igrivost, pa sproščenost, ki je fascinirala tudi njegovega vrstnika, danskega moštvenega kolega Mikkela Bjerga, ki postaja vse pomembnejši Pogačarjev pomočnik. "Tadej je res super oseba, tako sproščen je. Na avtobusu po zmagi na Strade Bianche je bil popolnoma sproščen. Pa ne da bi mu bilo vseeno, samo tako sproščen je. In to vsekakor vpliva na vse okoli njega. Na nas ima tak pomirjujoč učinek, ki nam pomaga, da res dirkamo po najboljših močeh. Tako močan je, da s tem nehote motivira vse kolege. Mislimo si, hudiča, če on lahko dela to, lahko tudi mi. Vse nas potiska v pravo smer, vsem nam je jasno, da je z njim mogoče vse. Pravi užitek je dirkati z njim, vozimo z manj pritiska in to se pozna pri uspehih ekipe," se je razgovoril za Cyclingweekly.

Videti je, da velikanski pritisk mlademu asu iz Klanca pri Komendi preprosto ne pride do živega. V čem je skrivnost? "Saj včasih sem pod pritiskom, še posebej na pomembnih dirkah, kot sta Dirka po ZAE in Tour de France, ko so pričakovanja visoka, ampak to ni negativni pritisk. Je tiste vrste pritisk, zaradi katerega si samo še bolj motiviran. Vsekakor pa mislim, da je sproščenost velik plus, sam si ne nalagam dodatnega negativnega pritiska," odgovarja Pogačar, zmagovalec dveh Tourov, nosilec olimpijskega brona, pa zmagovalec dveh kolesarskih spomenikov, dirke Liege–Bastogne–Liege in Dirke po Lombardiji.

Naslednji konec tedna se bo Pogačar spopadel tudi s Primožem Rogličem. Foto: Guliverimage

Naslednji konec tedna se bo na še enem spomeniku, na dirki Milano–Sanremo prvič v sezoni spopadel z rojakom Primožem Rogličem. Ta je v nedeljo zmagal na dirki Pariz–Nica, a je imel v zadnji, naporni osmi etapi kar nekaj težav. Kako torej Pogačar ocenjuje svojo trenutno formo? "Stvari se odvijajo odlično, ne morem se pritoževati," pravi in dodaja: "Sem bolj ali manj na isti ravni kot sem bil lani v tem času. Nisem daleč od forme za Tour, številke so kar dobre. Če tako ostane do Dirke Liege–Bastogne–Liege, bom kar zadovoljen. Napredek pa je vedno težak. Morda lahko izgubim še kakšen kilogram. Bomo videli."

