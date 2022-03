Še ena epska predstava Pogačarja!

Izjemni Tadej Pogačar (UAE Emirates) je magovalec kraljevske 215-kilometrske sedme etape Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Po še eni izvrstni predstavi, po kateri so njegovi tekmeci lahko le nemočno zmajevali z glavami in se spraševali, če je mladi Gorenjec sploh premagljiv, je še povečal vodstvo v skupnem seštevku in bo jutri, če le pride varno do cilja tudi uradno ubranil lansko zmago.

V zaključku etape, ki se je začela v Apecchiu so morali kolesarji dvakrat premagati vzpon na Monte Carpegna, z dveh različnih strani. Ko so se ga lotili prvič, je bila pred glavnino s Pogačarjem še skupina ubežnikov, najdlje je v ospredju vztrajal Američan Quinn Simmons, pri drugem vzponu pa je na cesti že zagospodarila skupina favoritov ob nosilcu modre majice vodilnega na dirki Pogačarju.

Ta je slabih 16 kilometrov pred ciljem (po vzponu je sledil še dolg spust v Carpegno) začutil, da ima še dovolj moči in je napadel kar sam ter se hitro oddaljil Špancema Mikelu Landi (Bahrain Victorious), Enricu Masu (Movistar) ter Avstralcu Richieju Porteju (Ineos Grenadiers) in Dancu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma), skupini, ki se je dotlej še lahko držala slovenskega šampiona.

Ob Pogačarjev napadu so se lahko le nemočno spogledovali

Četverica se je ob skoku 23-letnika iz Klanca pri Komendi lahko le nemočno spogeldovala, medtem ko je Pogačar pridobival iz ovinka v ovinek. V le enem kilometru je pridobil 40 sekund prednosti, do vrha klanca že skoraj minuto in pol.

Belgijski up Remco Evenepoel (QuickStep) je imel danes težak dan, močno je zaostal že pri prvem naskoku na Monte Carpegna, pri drugem je za Pogačarjem zaostajal že več kot tri minute, do začetka spusta proti cilju že več kot štiri.

Zadnjih 11 kilometrov etape se je Pogačar po ozki in zaviti cesti spuščal sam, na trenutke nekoliko preveč tvegal, se nato umiril in odhitel proti cilju. Enric Mas v zasledovalni skupini pa je občutil trdoto asfalta, ko ga je na umazani ter s snegom obdani cesti spodneslo.

Napadel je, da bi se ogrel. Foto: Guliverimage

Pogačar je v imenitnem slogu slavil še 36. zmago v karieri, šesto letos, Vingegaard je v sprintu za drugo mesto ugnal Lando, četrti je bil Porte.

Remco Evenepoel je danes močno zdrsnil v skupnem seštevku, drugi je zdaj Vingegaard, ki ima za Pogačarjem 1:52 zaostanka. tretji Landa zaostaja že 2:33.

"Še enkrat hvala ekipi za odlično delo, pripeljali so me do zadnjega klanca, na katerem sem začutil, da imam dobre noge. Rekel sem si, zakaj pa ne in napadel. Bilo je nekaj napadov tudi name, odločil sem se, da grem v svojem ritmu naprej, tudi zato, da se pogrejem, saj je bilo izjemno mraz," je prirediteljem dirke povedal Pogačar in še enkrat pohvalil kolege iz moštva UAE Emirates: "Ko se cel dan trudijo in te 200 kilometrov vlečejo v veter, je treba poskrbeti, da so na koncu srečni."

