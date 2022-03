Primož Roglič pometel s konkurenti!

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagovalec sedme etape letošnje Dirke Pariz – Nica. Na zaključnem vzponu 155,2-kilometrske etape na prelazu Turini je pokazal mišice in pometel s konkurenti ter se veselil prve etapne zmage v sezoni in se še utrdil v skupnem vodstvu na dirki.

Roglič je na zaključnem vzponu predzadnje etape 80. izvedbe Dirke Pariz – Nica obračunal s skupino favoritov, v kateri sta bila tudi Kolumbijec Nairo Quintana (Arkea Samsic) in Britanec Simon Yates (BikeExchange), pa kolumbijski kolesar moštva Ineos Grenadiers Daniel Felipe Martinez.

Prvi napad na zaključnem klancu je sicer pripravil Britanec Adam Yates (Ineos Grenadiers), a ga je ta drago stal, izstrelil je vse naboje, ni mu uspelo uiti, za nameček pa je nato povsem popustil in izgubil v skupnem seštevku. Kakšnih šest kilometrov pred ciljem je napadel še Roglič sam, a mu je lahko sledil Martinez in skupaj sta nato "počakala" še Simona Yatesa in Quintano.

V zadnjih dveh kilometrih je četverica taktizirala, trojica je poskušala z napadi na vodilnega Rogliča, a je imel Zasavec odgovor na vse poskuse tekmecev. Skupini se je pred ciljem pridružil še Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates), a 200 metrov pred ciljno črto je Roglič eksplodiral, skočil in tekmece pustil nekaj dolžin kolesa za seboj.

To je bil za Rogliča klasičen napad, vsi so vedeli, kaj bo storil, pa mu tega niso mogli preprečiti. Kisovčan je prišel do 61. zmage med kolesarskimi profesionalci. V skupnem seštevku dirke ima zdaj 47 sekund prednosti pred Simonom Yatesom in okroglo minuto pred Martinezom.

Martinez je bil danes drugi, Yates pa tretji.

Dirka se bo končala jutri s 115,6-kilometrsko hribovito etapo okoli Nice.

