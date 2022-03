Pogačarja ni iztirila niti mini drama

Francoz Warren Barguil (Arkea Samsic) je zmagovalec 155-kilometrske pete etape Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Drugo mesto je zasedel Belgijec Xandro Meurisse (Alpecin Fenix), tretje pa Italijan Simone Velasco (Astana). Tadej Pogačar (UAE Emirates) je bil šesti in je zadržal skupno vodstvo na dirki, pa čeprav je med etapo zgrešil pot.

Današnjo etapo od Sefra do Ferma je zaznamoval beg večje skupine kolesarjev, virtualno vodstvo na dirki je za nekaj časa celo prevzel Francoz Benjamin Thomas (Cofidis), a so Pogačarjevi moštveni kolegi iz UAE Emirates do konca etape z navijanjem tempa v glavnini le poskrbeli, da je modra majica ostala pri slovenskem asu.

It's an absolute 𝐃𝐈𝐒𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 for Remco Evenepoel, Tadej Pogacar and co! 😲



The chasing pack completely 𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫 and lose vital time getting back on track ⏱#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/SJPMBXS4J7 — Eurosport (@eurosport) March 11, 2022

Pogačar, Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard so med etapo celo zgrešili pot in morali nato loviti tekmece, a mini drama ni imela večjega vpliva na razplet etape.

Jan Tratnik (Bahrain Victorious) je zaostal 15 minut in osem sekund ter zasedel 97. mesto.

Pogačar ima še vedno devet sekund prednosti pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (QuickStep) in 43 sekund pred Nizozemcem Thymenom Arsenmanom (DSM).

Jutri kolesarje čaka zahtevna 215-kilometrska šesta etapa od Apecchia do Carpegne, v zaključku katere bodo morali dvakrat premagati Monte Carpegna.

Preberite še: