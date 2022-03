Ewanu etapna zmaga, Pogačar moč razkazoval tudi na ravnini

Z njimi v skupnem seštevku ostaja na tretjem mestu, a je še zmanjšal zaostanek za vodilnim Italijanom Filippom Ganno, ta zdaj znaša 14 sekund. Pred Slovencem je z 11 sekundami zaostanka še Belgijec Remco Evenepoel.

Slovenski as, ki je zasedel 23. mesto, je na razgibani progi, ki pa ni imela gorskega cilja, celo podaljšal svoj napad, sledila sta mu le še moštveni kolega pri ekipi UAE Emirates Španec Marc Soler in dvakratni zaporedni svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe, nekoliko pozneje pa se jim je pridružil še Britanec Tao Geoghegan Hart.

Tadej Pogačar je zmanjšal zaostanek za vodilnim Filippom Ganno, ta zdaj znaša 14 sekund. Foto: Guliverimage

Skupina je imela 30 sekund prednosti, toda sprinterske ekipe jim vendarle niso pustile, da bi v cilj v Terni prišla pred glavnino, je Pogačar skupaj s preostalo trojko poskrbel za zanimivost etape in spet navdušil s svojim načinom vožnje.

Zmagovalca, za zmago se ni potegoval Slovak Peter Sagan, saj je zaradi bolezni pred etapo odstopil, je tako odločil sprint, dobil ga je Avstralec Caleb Ewan, ki je v zadnjih metrih prehitel Francoza Arnauda Demara, tretje mesto je zasedel Nizozemec Olav Kooij. Jana Tratnika ni bilo med najboljšimi, ciljno črto je prečkal zadnji v glavnini, kar je pomenilo 135. mesto.

