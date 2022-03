Belgijcu ciljni šprint, Pogačar ostaja tretji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, 2. etapa

Belgijski kolesar Tim Merlier (Alpecin – Fenix) je zmagovalec 2. etape Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, ki jo je po skoraj petih urah in pol dirke dobil v ciljnem šprintu. Tadej Pogačar je v cilj prišel kot 23., v času zmagovalca in ostaja na tretjem mestu skupne razvrstitve. V tej je na vrhu zmagovalec kronometra Filippo Ganna, pred drugim Remcom Evenepoelom ima 11 sekund prednosti, pred Pogačarjem pa 17. Tudi drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je ciljno črto prečkal v času zmagovalca na 155. mestu.