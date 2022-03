Tadej Pogačar nadaljuje v izjemnem ritmu

Tadej Pogačar je sezono 2022 začel udarno. Zmagal je na obeh dirkah, na katerih je nastopil. Za uvod je najprej zmagal na etapni dirki po Združenih arabskih emiratih, nato pa prejšnjo soboto s spektakularnim pobegom 50 kilometrov pred ciljem pometel s konkurenco še na italijanski klasiki Strade Bianche.

Pogačar je v soboto s spektakularnim solo pobegom 59 kilometrov pred ciljem zmagal na italijanski klasiki Strade Bianche. Foto: LaPresse

Že 48 ur po italijanskem podvigu pa je dočakal že nov izziv, in sicer obrambo skupne zmage na 57. izvedbi Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.

Danes pa je zaostal za zmagovalcem, svetovnim prvakom Italijanom Filippom Ganno (Ineos Grenadiers) in drugouvrščenim Belgijcem Remcom Evenopelom (Quick Step). Pogačar je imel 18 sekund zamude, Belgijec pa 11. Za Ganno je bila to tretja kronometrska zmaga sezone, sicer pa skupno 19. karierno slavje.

"Danes je bila posebna etapa. Zelo sem si prizadeval, da bi z ekipo tu tekmovali, saj imam zelo rad to dirko. In danes sem pokazal, kako zelo si želim zmagati. To je pomemben uspeh zame in za ekipo, zdaj pa razmišljamo o jutrišnji etapi," je povedal Ganna.

Kronometer je dobil Filippo Ganna. Foto: Guliverimage

"Ko smo začeli, je bilo veliko vetra v prsi, zato sem pomislil, da bo težko. Toda po obratu se je hitrost izboljšala in ostala pri 55 kilometrih na uro. Za zdaj je razlika med zasledovalci dobra, toda jutri nas čaka težak dan s sprintom, tako da bomo videli, kaj to pomeni za majico vodilnega," je še dodal Italijan.

Na dirki od Slovencev nastopa tudi Jan Tratnik (Bahrain Victorious), ki je bil 34. z zaostankom 59 sekund.

V torek kolesarje čaka 219 kilometrov dolga preizkušnja med Camaiorejem in Sovicillejem.

Huda konkurenca za končni uspeh

Pogačarju bo lov na novo zmago poskušala zagreniti serija izjemnih kolesarjev. Na štartnem seznamu so med drugim Remco Evenepoel in Julian Alaphilippe (QuickStep-AlphaVinyl), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Enric Mas (Movistar), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Tao Geoghegan Hart in Richard Carapaz (Ineos Grenadiers).

Vsi so neprimerno bolj sveži kot Pogačar, ta je včeraj na novinarski konferenci priznal, da še kako čuti posledice sobotnega napora na makadamskih cestah v okolici Siene, zgodovinskega toskanskega mesteca s posebnim šarmom.

"Zelo sem utrujen," je včeraj priznal Pogačar. Zaveda se, da bo vseh sedem etap ključnega pomena osredotočenost na vsak detajl. "Na dirki, kot je ta, moraš biti osredotočen vsak dan. Vsak dan se lahko zgodi karkoli. Ne bom rekel, da se bo izid dirke odločil v sobotni etapi, to se lahko zgodi že precej prej," je pred prvo etapo še dejal pravi vodilni kolesar lestvice UC.

Zasedba UAE Emirates za dirko Tirreno–Adriatico:

Tadej Pogačar, Rafal Majka, Pascal Ackermann, Mikkel Bjerg, Davide Formolo, Maximiliano Richeze, Marc Soler.

Športna direktorja: Andrej Hauptman, Manuele Mori

