Kakšen uvod! Trojna zmaga Jumbo-Visme, Roglič drugi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S 159,8-kilometrsko etapo s startom in ciljem v Mantes la Villu se je danes začela 80. Dirka Pariz – Nica, izjemno predstavo pa so prikazali kolesarji nizozemskega moštva Jumbo-Visma, ki so zasedli prva trti mesta. Primož Roglič je bil drugi, zaostal je le za moštvenim kolegom Cristophom Laportom, tretji je bil Wout Van Aert.