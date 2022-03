Kakšna predstava Tadeja Pogačarja! Alaphilippe letel po zraku.

Tadej Pogačar je po zmagi na dirki svetovne serije po Združenih arabskih emiratih zablestel še na enodnevni klasični dirki Strade Bianche v Italiji. Slovenski as moštva UAE Emirates je napadel 48 kilometrov pred ciljem 184-kilometrske dirke po Toskani in se v cilj v Sieni pripeljal slabo minuto pred najbližjima zasledovalcema, španskim veteranom Alejandrom Valverdejem in Dancem Kasperjem Asgreenom. Dirka je postregla z nekaj kaotičnimi dogodki, močan veter je denimo povzročil množični padec, v katerem je spektakularen premet naredil tudi svetovni prvak Julian Alaphilippe.

Kolesarji so se danes pomerili na "najjužnejši severni klasiki", kot prireditelji precej nove dirke Strade Bianche (bele ceste) pravijo svoji atraktivni enodnevni dirki. V izjemnem slogu je dirko dobil Tadej Pogačar (UAE Emirates) in ob dveh naslovih na Dirki po Franciji, pa dveh zmagah na spomenikih Liege - Bastogne - Loege in Po Lombaridiji, v svojo zbirko dodal še eno prestižno lovoriko.

"Do zadnjih petih kilometrov nisem bil prepričan, da mi bo uspelo"

"To je čudovita zmaga, neverjetno. Napadel sem zgodaj, do zadnjih petih kilometrov nisem bil prepričan, da mi bo uspelo. Še na zadnjem klancu sem pogledoval za seboj, če kdo prihaja, a ga ni bilo in presrečen sem, da mi je uspelo. Običajno je trenutek, ko se dirka razplamti, tokrat sem se močno potrudil na vzponu na Santo Mario in nihče mi ni sledil. Moral sem opraviti sam, moral sem biti popolnoma predan in uspelo je. Napetost je bila visoka, energije mi je proti koncu zmanjkovalo, a je bilo dovolj za zmago," je prirediteljem dirke po zmagi povedal Pogačar.

Slovenski šampion je napadel 48 kilometrov pred ciljem, njegovi tekmeci niso imeli odgovora. Foto: Guliverimage

Poleg Pogačarja sta na dirki nastopila še dva Slovenca, člana moštva Bahrain - Victorious, Matej Mohorič in Jan Tratnik. Prvi je odstopil, drugi pa je zasedel 37. mesto.

Strade Bianche 2022, izidi: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 4;47:49

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 0:37

3. Kaspee Asgreen (Dan/Quick-Step Alpha Vinyl) 0:46

4. Attila Valter (Mad/Groupama-FDJ) 1:07

5. Pello Bilbao (Špa/Bahrain – Victorious) 1:09

6. Jhonatan Narvaez (Ekv/Ineos Grenadiers) 1:09

7. Quinn Simmons (ZDA/Trek – Segafredo) 1:21

8. Tim Wellens (Bel/Lotto – Soudal) 1:25

9. Simone Petilli (Ita/Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) 1:35

10. Sergio Higuita (Kol/BORA – hansgrohe) 1:53

…

37. Jan Tratnik (Slo/Bahrain – Victorious) 6:50 Odstop:

Matej Mohorič (Slo/Bahrain – Victorious)

Spektakularen padec svetovnega prvaka

Kakšnih 100 kilometrov do cilja 184-kilometrske dirke po okolici Siene v Toskani v Italiji je zaradi močnega vetra že prišlo do množičnega padca. V tem jo je skupil tudi svetovni prvak Julian Alaphilippe, ki je spektakularno poletel čez krmilo svojega kolesa in pristal na hrbtu v travi ob cesti. Francoz je k sreči lahko nadaljeval z dirko in se z nekaj truda tudi priključil glavnini.

This is insane. pic.twitter.com/3n4oM5c41E — Cycling out of context (@OutOfCycling) March 5, 2022

Med favorite za današnjo zmago je spadal tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar (UAE Emirates), slovenske barve na tej italijanski klasiki pa sta branita tudi naša asa iz moštva Bahrain Victorious Matej Mohorič in Jan Tratnik. Vsi Slovenci so se izognili hujšim posledicam, ne pa tudi padcem. Tudi Pogačar se je znašel na tleh in utrpel nekaj odrgnin na kolenu in komolcu.

Večji del dneva je bila v begu skupina kolesarjev, sprva jih je bilo devet, po množičnem padcu v glavnini so je priborila že skoraj monuto prednosti, nato postajala vse manjša, nazadnje je štela le še štiri može, ki pa jih je glavnina ujela 53 kilometrov pred ciljem.

Takoj po zaključenem begu so se začele taktične igrice, napadi in skoki favoritov. Izjemno aktiven je tudi Pogačar, ki mu je 49 kilometrov do cilja uspelo uiti v vodstvo, a le za nekaj deset metrov. Tudi Alaphilippe je v ospredju in pazi na mladega Slovenca.

Pogačar se je odpeljal v vodstvo

48 kilometrov do cilja je Pogačar skočil v vodstvo in pridobil nekaj prednosti pred najnevarnejšimi zasledovalci. Sledil mu je lahko le Španec Carlos Rodriguez Cano (Ineos Grenadiers), medtem ko so preostali favoriti z Alaphilippom na čelu zaostali 25 sekund.

pic.twitter.com/aBPNU5UoGI



Tadej Pogačar destroying everyone ! The UAE Team Emirates Rider putting the rivals in some big troubles#StradeBianche #Stradebianche2022 — Almeidismo (@Almeidismo98) March 5, 2022

Pogačar je v le nekaj kilometrih prednost pred skupino favoritov povečal na več kot pol minute, tudi Rodriguez je izgubil stik s Slovencem, imel je nekaj težav s kolesom.

43 kilometrov do cilja je imel Pogačar že pol pol minute prednosti pred Rodriguezom in več kot minuto pred skupino z Alaphilippom.

35 kilometrov pred ciljem je imel Pogačar že minuto on 24 sekund prednosti pred glavnino in 45 sekund pred Rodriguezom Canom, ki še vztraja v lovu.

Tadej Pogačar is attempting monster solo attack 48km out at #StradeBianche. We have 34km left to race and the peloton trails him by 1:30.



Follow the action live now at https://t.co/xCz48Chwkc pic.twitter.com/LoGoNTcEmn — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) March 5, 2022

Pogačar višal prednost, Mohorič odstopil

30 kilometrov pred ciljem je imel 23-letnik iz Klanca pri Komendi že več kot minuto prednosti pred Rodriguezom in več kot minuto in pol pred glavnino. Matej Mohorič pa je odstopil.

24 kilometrov pred ciljem je glavnina ujela Rodrigueza, Pogačar pa je imel pred zasledovalci 1:24 prednosti.

Alaphilippe je obupal in se v glavnini ne trudi več, v lov za vodilnim se je podala skupina še vedno motiviranih kolesarjev in Pogačarjeva prednost je spet padla pod minuto.

Lov na Pogačarja za zdaj ni obrodil večjih sadov, mladi slovenski as, dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji, je 18 kilometrov do cilja prednost pred zasledovalci spet dvignil nad minuto.

15 kilometrov pred ciljem se je v lov za Pogačarjem sam podal Danec Kasper Asgreen, njegovi kolegi, ki so se nekaj kilometrov pred izstrelili iz glavnine, Alejandro Valverde, Jhonatan Narvaez, Quinn Simmons in Tim Wellens pa so nekoliko popustili. Asgreen se je Pogačarju približal na 52 sekund zaostanka. Pogačar tudi ni imel nobenih težav s kolesom.

12 kilometrov pred ciljem je Pogačar opravil z zadnjim, enajstim makadamskim odsekom, Asgreen je imel tedaj spet nekaj več kot minuto zaostanka, se mu je pa pridruži španski superveteran Alejandro Valverde. Močno razredčena in razpotegnjena glavnina je za Slovencem zaostajala 1:26.

Osem kolometrov pred ciljem je Pogačarja lovilo nekaj skupin, najbližje sta mu bila Valverde in Asgreen, ki pa sta še vedno zaostajala 50 sekund.

Tadej Pogačar se je veselil prestižne zmage, Valverde je bil drugi, Asgreen pa tretji.

Pogačar je prišel še do 34. zmage med profesionalci, v svoji zbirki ima zdaj dve zmagi na Touru, klasiki Liege - Bastogne - Liege in Po Lombardiji, pa bronasto olimpijsko medaljo iz Tokia in zdaj še prestižno dirko Strade Bianche. Foto: Guliverimage

Dirka Strade Bianche poteka šele od leta 2007, a je hitro postala "instantna klasika", primerljiva s precej starejšimi dirkami v Belgiji, na Nizozemskem in v Franciji. Krasi jo enajst zahtevnih makadamskih odsekov, ki so se tudi danes že izkazali za izjemno zagatne.

Zmagovalka ženske različice dirke Strade Bianche, ki se je odvila tik pred moško dirko in na nekoliko krajši trasi, pa je Belgijka Lotte Kopecky iz ekipe SD Worx.

Pogačar pred dirko ni skrival visokih ambicij

"Ni skrivnost, da mi je dirka všeč in bi jo rad dobil. Imamo močno ekipo, izkušene fante, ki mi lahko pomagajo, a tudi sami pridejo na vrh. Alessandro Covi je v odlični formi, tu je tudi Diego Ulissi," je pred dirko dejal Pogačar, ki na dirko prihaja odlično pripravljen na vzpone, ki bodo odigrali pomembno vlogo pri končni razvrstitvi, je poročala STA.

Manjkalo nekaj velikih imen

Pogačar je na tej dirki nastopil že četrtič, vsako leto pa je na njej boljši. Prvi nastop je končal na 30. mestu, predlani je bil 13., lani pa sedmi, potem ko ni mogel pokriti napada Nizozemca Mathieuja van der Poela na makadamskem odseku na Le Tolfe, 13 kilometrov pred ciljem.

Lani je dirko po spektakularnem napadu 13 km pred ciljem dobil Nizozemec Mathieu van der Poel. Foto: Guliverimage

Van der Poela tokrat na dirki ni bilo, manjkala sta tudi Wout van Aert in Tom Pidcock, ki bi se zaradi dejstva, da obvladata ciklokros, katerega elemente vsebuje dirka, zagotovo borila za sam vrh. Tudi Pogačar je že dokazal, da tudi v ciklokrosu ni slab, zato je upravičeno sodil v ožji krog favoritov.

Najboljšo slovensko uvrstitev na tej dirki do dane je s četrtim mestom držal Jure Kocjan.