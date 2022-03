"Ne zavedamo se še vseh posledic"

Nedolžni, stisnjeni v kot, v brezizhodnem položaju … V takšnem okolju se je zaradi ruske invazije na Ukrajino znašla večina ruskih športnikov in športnic. Prepovedi na mednarodnem odru se stopnjujejo iz dneva v dan. Interes politike jih je potisnil na stranski tir in jim zvezal roke. Ni malo takšnih, ki menijo, da bi lahko imel prav šport ob trenutnem vojnem stanju močno besedo glede umiritve strasti, čeprav se večina temu mnenju ne pridružuje. O nastalem položaju v svetu športa, predvsem z vidika ruskih športnikov in športnic, smo se pogovarjali z dvema slovenskima strokovnjakoma na tem področju – Tomažem Ambrožičem in Blažem Tomažinom Bolcarjem.

"Tako kot se zdaj stvari odvijajo, bodo posledice za šport ogromne," napoveduje Tomaž Ambrožič, poznavalec športnega marketinga iz agencije Media Sport Focus. "Do zdaj je bilo kaj takega, kot se dogaja, se pravi popolna izključitev ruskih in beloruskih športnikov iz športa, nepredstavljivo," ugotavlja sogovornik. "To so skrajni ukrepi, ki upam, da ne bodo trajali dolgo, in da se bo vojna prej ustavila. V primeru, da se bo vojno stanje nadaljevalo, se bojim, da bodo športniki ena največjih žrtev. Trenutno se še ne zavedamo vseh posledic. Premiki so lahko tektonski, zato upam, da bo v kratkem prevladal glas razuma," si želi Ambrožič.

Pri vsem tem so v največji meri poraženci ruski in beloruski športniki, ki imajo prižgano rdečo luč za nastope na mednarodni sceni. Strokovnjak za športno pravo in odvetnik Blaž Tomažin Bolcar je spregovoril o namenu izključitve deležnikov v športu: "Zahodni svet sprejema številne sankcije na vseh področjih zoper Rusijo. Šport žal ni izvzet. Kot ponos vsakega naroda ima šport veliko sporočilno moč in služi tudi v propagandne namene. Ravno zato so sankcije uprte tudi zoper ruski šport. Žalostno je gledati takšno dogajanje, saj športniki nimajo nič z odločitvami ruskega vrha. Še več, velika večina se jih je javno opredelila za mir. Kot rečeno, šport je le eno od področij, prizadetih zaradi sankcij. Posledice trenutnih razmer čutimo oziroma bomo čutili vsi, na takšen ali drugačen način."

"Sankcije niso uperjene zoper ruske športnike"

Podobnega mnenja je tudi Ambrožič: "Športniki bodo v tej zgodbi zagotovo potegnili krajši konec, čeprav so najmanj krivi za to, kar se dogaja. Med slabimi odločitvami, ki jih ima mednarodna javnost na voljo, je ukrep izključitve športnikov mogoče ena manj slabih od slabih možnosti, ki so na voljo. Z izključitvijo ruskih in beloruskih športnikov se skuša vršiti pritisk, ne samo na politiko, ampak tudi na širšo javnost, na javno mnenje, na zavedanje, kaj pomeni osamitev v globalnem prostoru. Svet je danes bistveno bolj globalen kot pred 20, 30 leti, zato se mi zdi, da znajo biti ti ukrepi še močnejši. Vidimo, da se ruski oligarhi prav tako tega zavedajo. Tudi poteza Romana Abramovića, lastnika nogometnega kluba Chelsea, je posledica zavedanja, ne svoje odgovornosti, čeprav morda posredno tudi, ampak tega, da svet vse Ruse enači z rusko invazijo."

Tomaž Ambrožič izpostavlja, da je bilo do zdaj kaj takega, kot se dogaja, se pravi popolna izključitev ruskih in beloruskih športnikov iz športa, nepredstavljivo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Svet torej vse bolj zapira vrata za ruske športnike in jim preprečuje možnost nastopa na velikem odru. A to ne velja za vse. Zakaj lahko vidimo, da denimo Daniil Medvedjev lahko igra na teniških turnirjih, nekateri njegovi rojaki v drugih športih ne morejo, odgovarja Tomažin Bolcar: "Sankcije niso uperjene zoper ruske športnike, temveč zoper ruske panožne zveze (reprezentance) in klube. Tenis je mogoče malce poseben, saj v tenisu igralec ne nastopa za svojo reprezentanco (razen v Davis Cup-u in podobnih tekmovanjih), temveč nastopa na nek način zase; seveda pod zastavo svoje države. Zato pa so prepovedali povezovanje z Rusijo – torej brez zastave in himne."

Ruski športniki so postali žrtve državnih veljakov. Četudi se ne strinjajo s potezami vodilnih, imajo povsem zvezane roke. Njihova športna pot je naletela na zid, ki ga v teh modernih časih ni pričakoval nihče. O tem, kakšne posledice bi lahko imela ruska invazija na Ukrajino za vrhunski šport, Bolcar pove: "Vrhunski šport zaradi izključitve ruskih in beloruskih reprezentanc ter klubov ne bo bistveno prizadet oziroma okrnjen. V preteklosti se je že večkrat zgodilo, da so npr. določene države bojkotirale olimpijske igre ali svetovna prvenstva. Ali pa so najboljši športniki izpuščali največja tekmovanja in to ni imelo vpliva na vrhunski šport."

Ruse bo prizadelo, nimajo pravne podlage za tožbe oziroma odškodninske zahtevke Foto: Reuters Za drastično potezo so se odločili tudi na Evropski (Uefa) in Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), kjer so izključili Ruse. Fifa jim je prepovedala nastop v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kar posledično pomeni, da se ne morejo potegovati za vstopnico za Katar, kjer bo novembra in decembra potekalo prvenstvo za najboljše države na svetu. Ambrožič se strinja, da je izključitev Rusov iz svetovnega nogometnega prvenstva zelo močna poteza: "Nekaj, kar jih bo prizadelo. Treba se je zavedati, da svet danes ni več tak, da bodo ljudje svoje sanje žrtvovali zgolj zato, da bodo politiki lahko sproščali svoje fantazije." Ob vsem tem se poraja vprašanje, ali imajo morda ruski športniki pravno podlago, da tožijo organizacije, ki jim prepovedujejo nastope. Slišali smo že lahko, da se je Ruska nogometna zveza pritožila na mednarodno športno razsodišče Cas v Lozani glede odločitve Uefe in Fife, ki sta Ruse zaradi invazije na Ukrajino izključili iz svojih tekmovanj, poročajo agencije. "Prepričan sem, da so vse mednarodne organizacije ruske nacionalne panožne zveze in klube suspendirale na podlagi lastnih pravil. Namreč prepričan sem, da imajo vse mednarodne športne zveze v svojih statutih jasno zapisano spoštovanje človekovih pravic, boj proti nasilju, promocijo enakosti in strpnosti ter podobne vrednote. Slednje pa jim daje pravni okvir za suspenz članic. To pa pomeni, da športniki nimajo osnove za morebitne odškodninske zahtevke oziroma tožbe," poudarja strokovnjak za športno pravo Blaž Tomažin Bolcar.

"Včasih lahko šport premakne kaj, česar nič drugega ne more"

Ambrožič pri tem opozarja na še eno plat zgodbe. "Ruska zgodba je zanimiva s še drugega stališča. Mednarodne športne organizacije bodo po tej enotni potezi težko razložile, zakaj se v določenih primerih odzovejo tako, v drugih pa drugače, in to bi lahko pustilo posledice. Če izpostavim primer Savdske Arabije, ki zelo veliko denarja vlaga v svojo podobo, ki skuša na svoj prostor privabiti velike športne dogodke, hkrati pa ves čas izvaja vojne operacije v Jemnu, pa zato ni deležna nobenih sankcij. Nihče je ni izključil iz tekmovanj. Po ruski vojni epizodi se bo verjetno začel vršiti pritisk na največje športne organizacije, na primer na MOK in FIFA, naj se v takih primerih odzovejo," napoveduje sogovornik.

Blaž Tomažin Bolcar se je razgovoril o položaju ruskih športnikov. Foto: Sportida

"Vem, da se čudno sliši, ampak morda je to pozitivna stran vsega tega. Mislim, da bo zgodba z Rusijo in odziv, ki mu sledi, imela dolgoročen vpliv. Pokazalo se bo, kako močan je šport. Včasih lahko premakne kaj, česar nič drugega ne more. To je tudi razlog, zakaj države tako odločno vstopajo v šport. Prek športa si ustvarjajo podobo močne države. To vidimo pri Kitajski, ZDA in Rusiji ter zalivskih državah, ki prek športa kupujejo moč svoje znamke, svoje prepoznavnosti. V zadnjih 20 letih velike in močne države postajajo zelo veliki sponzorji in imajo ogromen vpliv znotraj športnih organizacij, tako pri Fifi kot MOK. Vemo, koliko sponzorjev prihaja tudi s Kitajske, in vemo, kaj se je zgodilo s kitajsko teniško igralko Peng Shuai, ko mednarodni olimpijski komite ni vedel, kako se odzvati oz. kako se pozicionirati na stran, ki nasprotuje Pekingu, ravno pred olimpijskimi igrami," pravi Ambrožič.

"Želel bi si večjo doslednost pri uvajanju sankcij tudi v prihodnje, tudi v primeru hujših kršitev človekovih pravic in ne samo v primeru vojaških konfliktov"

Ob tem Bolcar izpostavlja, da bi se lahko športne zveze v prihodnje ob tudi drugačnih vzvodih pogosteje odločile za sankcije in ne le takrat, ko na ceste zapeljejo tanki ter se oglasi orožje: "Težko je gledati in spremljati sankcije proti športu, ki v svojem bistvu ljudi združuje in je tudi promotor miru. V antični Grčiji se je vojskovanje v času olimpijskih iger ustavilo. Je pa po drugi strani popolnoma razumljivo, da v luči ruske agresije proti Ukrajini šport ni izvzet iz svežnja sankcij. Mogoče bi si želel večjo doslednost vseh mednarodnih športnih zvez pri uvajanju sankcij tudi v prihodnje; namreč tudi v primeru hujših kršitev človekovih pravic in ne samo v primeru vojaških konfliktov."

Norveška se je pred dnevi odločila, da ruski športniki in šprotnice ne bodo smeli nastopiti v njeni državi. Zaradi pritiskov tudi drugih držav se je nato Mednarodna smučarska zveza (FIS) odločila, da prepove nastope na vseh tekmovanjih pod njenim okriljem. Foto: Guliverimage

V zdajšnjem času, ko veliko vlogo igrajo pokrovitelji, se je treba vprašati, kakšne posledice bo ruska agresija pustila na sponzorskih pogodbah ruskih športnikov. Ambrožič verjame, da tisti ruski športniki, ki se bodo javno distancirali od ruske agresije, hujših posledic glede izgube sponzorstev ne bodo občutili: "Mislim, da bodo sponzorji razumeli njihov položaj. Zna pa se zgoditi, da bo pri športnikih, ki ruskega napada ne bodo obsodili, prišlo do prekinitev. Vidimo, da se določene pogodbe z ruskimi podjetji že prekinjajo."

"Športniki se zavedajo, da se jim zaradi politike lahko podre njihova kariera"

In kaj trenutna situacija pomeni za Ukrajince? Bodo na drugi strani ukrajinski športniki prišli do novih sponzorskih priložnosti, sodelovanj? "Kratkoročno bodo zagotovo pridobili simpatije in prepoznavnost, kar zadeva nove pogodbe, pa najbrž ne, saj nobena znamka v tem trenutku na območju Ukrajine ne more izvajati nobenih kampanj," poudarja Ambrožič. "Ukrajinski športniki bodo verjetno deležni določene pomoči, tudi svetovna javnost se bo verjetno odzvala in določena sredstva za ukrajinski šport se bodo zagotovo našla. Mogoče jih bo sponzorirala globalna javnost. Da pa bi se vzpostavila normalna sponzorska sodelovanja, pa vsaj v kratkoročni prihodnosti, dokler se razmere ne umirijo, ni pričakovati."

Rusi ne bodo mogli nastopiti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kar pomeni, da so se jim vrata za svetovno prvenstvo letos v Katarju avtomatično zaprla. Foto: Reuters

Na vprašanje, kako boleč – če sploh – je ukrep nastopanja pod nevtralno zastavo in ne ruskimi obeležji, Ambrožič odgovarja, da gre za ukrep, ki ruskih športnikov niti malo ne prizadene. "Dejstvo je, da smo vedeli, koga ti športniki predstavljajo, in pri tem to, kako se imenujejo, niti ni tako pomembno. Bolj se mi zdi pomembno, da se športniki zavejo, da se jim zaradi politike lahko podre njihova kariera, da zaradi tega lahko ostanejo brez tekmovanj … Navsezadnje so ruski in beloruski parašportniki pravkar izgubili možnost nastopa na paralimpijskih igrah. Dobesedno čez noč so se jim porušili načrti, pa ne samo športnikom, tudi klubom in organizacijam, ki so dolgo gradili nek projekt, potem pa čez noč ostali brez njega."