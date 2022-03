Polanc do velike zmage v Italiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesar Jan Polanc je zmagovalec 59. kolesarske dirke za trofejo Laigueglia v italijanski Liguriji. Njegova ekipa UAE Emirates je na 202 kilometra dolgi preizkušnji prve kategorije povsem razorožila tekmece, saj so njeni kolesarji zasedli prva tri mesta, drugi je bil Španec Juan Ayuso, tretji pa Italijan Alessandro Covi.

Oba sta za Slovencem zaostala sekundo.

Že sami rezultati kažejo, da je Polančeva ekipa na razgibani, krožni progi opravila vrhunsko delo. Najprej so napadli na spustu 50 kilometrov pred ciljem, videti je bilo, da bosta morala Ayuso in Covi, ki sta se našla v ubežni trojki obračunati le z Lorenzom Roto, v zadnjem krogu pa je ubežnike začel loviti Španec Carlos Rodriguez. V tem lovu ga je pokrival Polanc, ki ga je kolesar Ineosa v zadnjem kilometru pripeljal do vodilne skupine, v zaključku pa je imel v Kranju rojeni Slovenec največ moči, čeprav sam trdi, da je zelo trpel.

Polančeva ekipa je na razgibani, krožni progi opravila vrhunsko delo. Foto: Guliverimage

"Danes je bil Covi naš najmočnejši adut, delali smo zanj, a okoliščine so mi ponudile priložnost. Nisem hotel razočarati ekipe, kljub utrujenosti se nisem hotel predati, napadel sem, uspelo mi je. Nimam velikokrat možnosti za zmago, ko pa zmagam, sem zelo čustven. To zmagam posvečam družini, imamo nekaj za proslaviti," je po četrti zmagi v profesionalni karieri, poleg zmage na državnem prvenstvu v kronometru je dobil še dve etapi na Giru, dejal sicer zvesti pomočnik Tadeja Pogačarja.

