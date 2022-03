Neobičajna pot: od kolesarja do YouTube senzacije in nazaj #video

To ni prvi kolesarski poskus za 27-letnega Nizozemca Basa Tietemo, ki bo v letošnji sezoni dirkal za belgijsko prokontinentalno ekipo Bingoal-Pauwels Sauces-WB.

V svojem prvem kolesarskem poglavju je dirkal za razvojno ekipo moštva BMC. Foto: Tour de Tietema V svet kolesarstva si je zelo uspešno utiral pot že pred leti. Bil je med najboljšimi mladimi kolesarji na Nizozemskem in ko je leta 2014 na dirki Paris-Roubaix za kolesarje do 23 let kot 19-letnik osvojil 3. mesto, si je s tem prislužil pozornost in pogodbo z razvojno ekipo BMC.

Čeprav je takrat povsem upravičeno že sanjal o skoku na najvišjo stopnico kolesarstva, o mestu v ekipi svetovne serije, pa se je leta 2017 zanj vse skupaj končalo, še preden se je dodobra začelo.

Ko je razvojna ekipa BMC propadla, si je moral poiskati novo sredino, nato si je pri enem od padcev zlomil ključnico, sledile so še skrajno neprijetne težave z alergijami, zato mu ni preostalo drugega, kot da kolesarsko poglavje svojega življenja zapre in odpre novega.

"Začel sem kot zelo nadarjen mladi kolesar, potem pa v nekaj letih zdrsnil do točke, ko na dirkah nisem več uspel slediti glavnini. Takrat sem spoznal tudi drugo plat medalje kolesarskega športa, ko je bilo vse skupaj precej manj zabavno kot na začetku in ko se se začel resno spraševati, kaj bom v življenju sploh počel, če se ne bom ukvarjal s kolesarstvom. Ko iz ekipe BMC padeš na raven lokalnega kluba, potem moraš priznati da je čas za umik. To je bilo obdobje, ko se imel kar precej težav tudi sam s sabo," je priznal v daljšem pogovoru za Sportal.

Nekaj časa je iskal svojo nišo, nato pa leta 2019 skupaj s prijateljema Jossejem Westrom in Devinom van der Wielom začel snemati videe, povezane s kolesarstvom, in zaradi inovativnih ter posrečenih idej kmalu pritegnil pozornost širše javnosti. Njihov YouTube kanal Tour de Tietema ima že 127 tisoč naročnikov, oglede videov pa štejejo v več sto tisoč.

Avtorji ganljivega srečanja Rogliča z družino in navijači







Ustvarjalci kanala Tour de Tietema so lani veliko pozornosti poželi s kreiranjem domiselnih in zabavnih videov v zvezi z Dirko po Franciji. V času Toura so zasnovali kopico izzivov. Tako so se denimo na prelaz Mont Ventoux podali kar z mestnim kolesom, izpeljali so tekmovanje v vožnji na zadnjem kolesu (wheelie) in to ne na ravnini, ampak v zadnji klanec etape z zaključkom v Andori, zadnji dan pa so med kolesarje v cilju zaključne etape na Elizejskih poljanah razdelili 100 pic.

Foto: Tour de Tietema Posneli so tudi ganljivo srečanje Primoža Rogliča z družino in navijači, ki so ga čakali pred hotelom v smučarskem središču Tignes, potem ko je sporočil, da se zaradi obsega poškodb, ki jih je staknil v 1. in 3. etapi Toura predčasno poslavlja z dirke. Video je v samo šestih dneh zbral skoraj 135 tisoč ogledov, nato pa je izginil s spleta.



Kot je Tietema takrat pojasnil na twitterju, je videe, posnete na Touru, zablokirala agencija ASO, agencija, ki organizira Dirko po Franciji. Kot je povedal v pogovoru za Sportal, so agencijo že tri leta prosili za akreditacije in dovoljenje za objavo videov s Toura, a nikoli niso bili deležni odgovora.

Tega so dobili šele lani, ko so bili deležni ogromne pozornosti javnosti, žal v obliki blokade videov. Pozneje so se dogovorili, da vse tiste, ki ne vsebujejo direktne slike z dirke, lahko vrnejo na splet. Video z Rogličem je kljub blokadi zbral že več kot 230 tisoč ogledov.

Čeprav bo morda letos v času Toura vrtel pedala na kateri od manjših dirk, bosta ostala dva ustvarjala Tour de Tieteme kljub temu na Touru, Bas pa se jima bo pridružil, ko bo to mogoče.