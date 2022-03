Kolesar Ineosa čez noč postal kolesar Francije in ne Rusije

Pavel Sivakov je o tej potezi razmišljal že dlje časa, o tem je govoril že pred vstopom v svet profesionalnega kolesarstva, zdaj pa je zaradi stanja, povezanega z rusko invazijo v Ukrajini, pospešil postopek.

Sivakov je bil rojen v Italiji, a se je z družino – njegova starša sta nekdanja profesionalna kolesarja Aleksej Sivakov in Aleksandra Koliaseva –, ko je bil star eno leto, preselil na jugovzhod Francije, kjer je odraščal.

Na lanskem evropskem prvenstvu (na fotografiji s Tadejem Pogačarjem) je dirkal za Rusijo, letos bo oblekel francoski dres. Foto: Guliverimage

"V Franciji sem odraščal in se izobraževal, tam sem se zaljubil v kolesarstvo, kar me je pripeljalo do profesionalnega kolesarstva. Francija je moj dom," je Sivakov zapisal v uradni izjavi, ki jo je v javnost poslala ekipe Ineos Grenadiers.

"Že dlje časa sem si prizadeval postati državljan Francije in sem v zvezi s tem na UCI naslovil prošnjo. Glede na to, kar se trenutno dogaja v Ukrajini, sem postopek želel pospešiti," je pojasnil Sivakov in se za hiter odziv zahvalil krovni kolesarski organizaciji in ekipi Ineosa.

Sivakov je že prejšnji teden obsodil dogajanje v Ukrajini in se zavzel za mir. Podobno je v četrtek storil Aleksander Vlasov (Bora-Hansgrohe), ki je po poročanju spletnega portala Cyclingnews zdaj edini ruski kolesar v ekipah WorldToura.

Kot poroča omenjeni portal, bo Sivakov že junija lahko nastopil na državnem prvenstvu Francije, avgusta pa na evropskem prvenstvu, ki ga bo gostil München. Sivakove sanje sežejo še dlje. Leta 2024 bi na olimpijskih igrah v Parizu rad zastopal Francijo.