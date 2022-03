Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarji na dirki Pariz–Nica so se danes pomerili na četrti etapi, na 13,4 km dolgem kronometru. S progo med Domeratom in Montluconom je najhitreje opravil belgijski kolesar Wout van Aert (Jumbo-Visma), z zmago pa je oblekel tudi rumeno majico. Le dve sekundi je za njim zaostal njegov moštveni kolega Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je tako osvojil drugo mesto, drugi pa je tudi v razvrstitvi dirke.

Tudi na četrti etapi dirke Pariz–Nica smo bili priča prevladi nizozemske ekipe Jumbo-Visma. Zmage na kronometru se je razveselil Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki je s časom 16:20 za dve sekundi ugnal olimpijskega prvaka v kronometru Primoža Rogliča. Van Aert je s tem oblekel tudi rumeno majico vodilnega na dirki. Tretje mesto je na kronometru pripadlo še enemu članu nizozemskega moštva, nekdanjemu svetovnemu prvaku Avstralcu Rohanu Dennisu, ki je za zmagovalcem zaostal šest sekund.

"Rumeno majico želim nositi, dokler mi je Primož ne prevzame. Že jutri se začenjajo težke etape, bomo videli, ali se mi bo uspelo držati najboljših," je po zmagi dejal belgijski zvezdnik.

Wout Van Aert je bil na kronometru najhitrejši, oblekel je tudi rumeno majico vodilnega. Foto: Guliverimage

Van Aert se je z zmago v skupni razvrstitvi povzpel na prvo mesto, s katerega je izrinil Christopha Laporta, ta je bil danes z zaostankom 29 sekund enajsti. Roglič je zdaj v seštevku dirke na drugem mestu, za rumeno majico pa zaostaja deset sekund. Laporte je zdaj tretji z zaostankom 28 sekund.

Slovenski kolesar je današnji kronometer začel nekoliko počasneje, nato pa je skozi vožnjo svoj nastop stopnjeval, izjemen je bil predvsem ob koncu kronometra, ki se je končal s klančino. Roglič je ob prihodu v cilj za štiri sekunde prehitel Dennisa, nato pa se je pred njega za las uvrstil le še van Aert.

Jan Polanc (UAE Team Emirates) je z zaostankom minute in štirih sekund osvojil 35. mesto, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je zaostal 2:08 in kronometer končal na 107. mestu, Domen Novak pa je zaostal še 26 sekund več in je bil 125.

Že pred današnjo etapo sta odstopila Nemec Maximillian Schachmann, branilec naslova, ki je bil najboljši na dirki zadnji dve leti, in Avstralec Ben O'Connor, lani četrti na Touru. Oba sta kot vzrok omenila slabo počutje, predvsem Nemec pa si je že v prvih treh etapah nabral velik zaostanek.

Izidi, dirka Pariz–Nica, kronometer:

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) 0:16:20

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) +0:00:02

3. Rohan Dennis (Jumbo-Visma) +0:00:06

4. Stefan Küng (Groupama-FDJ) +0:00:10

5. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) +0:00:11

...

35. Jan Polanc (UAE Team Emirates) +0:01:04

107. Luka Mezgec (Team BikeExchange-Jayco) +0:02:08

125. Domen Novak (Bahrain Victorious) +0:02:34



Skupni vrstni red po 4. etapi:

1. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) 11:51:05

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) +0:00:10

3. Christophe Laporte (Jumbo-Visma) +0:00:28

4. Simon Yates (BikeExchange-Jayco) +0:00:49

5. Pierre Latour (TotalEnergies) +0:00:51

...

33. Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) +0:03:00

62. Jan Polanc (UAE Team Emirates) +0:08:25

132. Domen Novak (Bahrain Victorious) +0:27:29

