"Pogačar? Noro, mojstrovina, fascinantno!"

A je lahko sploh boljše, se zadnja leta sprašujemo ob odličnih dosežkih slovenskih kolesarjev. V velikem slogu so vstopili tudi v leto 2022. Tadej Pogačar je v svojem svetu, z veliko zmago je razveselil Jan Polanc, Primož Roglič pa razkazuje mišice s svojo ekipo na prestižni dirki Pariz−Nica. Kolesarski strokovnjak Martin Hvastija se je dotaknil izjemnega uvoda, hkrati se je obrnil tudi proti osrednjemu vrhuncu leta, ki sliši na ime Tour de France, in obeh najboljših slovenskih kolesarjih.

Slovensko kolesarstvo cveti. Zaradi izvrstnih dosežkov v preteklih letih je prisotnost naših mojstrov vrtenja pedalov v pelotonu spoštovana. Ko se na štartu pojavita najbolj vroča Tadej Pogačar in Primož Roglič, so vselej oči uprte vanju.

Mlajši šampion je z velikimi vati zakolesaril v leto 2022. Dve dirki, dve zmagi. Za delodajalce se je izdatneje potrudil na "domači" Dirki po Združenih arabskih emiratih. Bistveno bolj je odmevala njegova poezija na legendarni dirki Strade Bianche. Neverjetna in drzna vožnja po makadamu, napad 50 kilometrov pred ciljem in veličasten prihod na trg v Sieni pred številnimi ljubitelji kolesarstva so osrednji vrhunci. Z eno besedo čarobno.

"Strade Bianche je bila mojstrovina. Kar je naredil na tistih dveh ovinkih pri spustu, je fascinantno."

Postal je prvi kolesar, ki je osvojil tako Tour de France kot tudi italijansko klasiko. Stroka se ne more načuditi, kaj uspeva slovenskemu tekmovalcu s Klanca pri Komendi. Klanjajo se mu vsi, vključno z legendarnim Eddyjem Merckxom, ki je petkrat osvojil Tour de France in spada med največje kolesarje vseh časov.

Nora predstava Tadeja Pogačarja na Strade Bianche Foto: Guliverimage

"Strade Bianche je bila mojstrovina. Slovenski izraz zanjo je smešen, in ne da se zgolj z eno besedo opisati, kar je naredil. Če ne bi spremljal kolesarstva, se ne bi zavedal razsežnosti te zmage. Za mnoge je samoumevno, da bo zmagal. A ni tako lahko, kot se sliši," je za začetek poudaril kolesarski strokovnjak Martin Hvastija.

Hvastja na tej dirki ni kolesaril, saj je prvič luč sveta ta dirka ugledala leta 2007. Zato pa je kolesaril po zaprašenih makadamskih cestah Toskane in ve, kakšno podlago je imel Pogačar pod seboj: "Na makadamu se moraš znati peljati. Kar je naredil na tistih dveh ovinkih pri spustu, je fascinantno. Kolo obvladuje do podrobnosti. Od roba do roba je šel z veliko hitrostjo. Noro. Julian Alaphilippe ga je na vzponu skušal ujeti, vendar je Tadej 'dodal vate'. Ključni del je bil tisti spust. Tadej ima izjemen občutek. Nato je sam kolesaril 50 kilometrov do cilja! Ali imaš to sposobnost ali pa je nimaš. In Tadej jo ima."

Navdušil Polanc, moč kažejo pri Jumbo-Vismi

A Pogačar ni edini slovenski kolesar, ki se lahko pohvali z zmago v tem letu. Njegov moštveni kolega pri UAE Emirates Jan Polanc je pokazal mojstrovino na Trofeo Laigueglia. Po smoli z okužbo z novim koronavirusom, ko ni mogel na klubske priprave, je bila ta zmaga obliž na rano, hkrati pa je dobil dodatno motivacijo za nadaljevanje kolesarske sezone. V šprintih je še vedno v ospredju izkušeni Luka Mezgec, veliko si lahko obetamo tudi od dveh raznovrstnih kolesarjev − Mateja Mohoriča in Jana Tratnika.

V tekmovalni del leta 2023 je vstopil še en slovenski šampion − Primož Roglič. Za uvod je izbral francoske ceste. Pred odhodom na dirko Pariz−Nica, se je ogreval na dveh francoskih klasikah, kjer ni bil v ospredju. Moč bo moral pokazati prav na dirki, na kateri v teh dneh vrti pedale.

Primož Roglič te dni kolesari na dirki Pariz−Nica, na kateri je osrednji favorit za končno zmago. Foto: Jumbo-Visma

In vsi slovenski kot tudi tuji ljubitelji kolesarstva si že manejo roke pred osrednjim vrhuncem, Dirko po Franciji. Pogačar bo tako še tretjič zapored naskakoval zmago, Roglič premierno. Tako UAE Emirates kot tudi Jumbo-Visma sta sestavila kakovostni zasedbi, ki bosta ščitili hrbet slovenskima šampionoma.

Pri Nizozemcih so pokazali moč v uvodni etapi dirke Pariz−Nica, ko se je trojica Cristophe Laporte, Wout van Aert in Primož Roglič šest kilometrov pred ciljem odpeljala in družno prišla v cilj. "Spomnim se, da so pred dvajsetimi leti že na tak način zmagali. Lahko se zgodi takšen scenarij, vendar je redko. Ključno razliko je naredil Laporte. Vrhunsko so izpeljali," je na vprašanje, ali bi lahko "Jumbovci" tovrstne taktične prijeme uporabili tudi v prihodnje in bi lahko postal trend, odgovoril Hvastija.

"Kar me skrbi pri Jumbo-Vismi, je to, ali mu bodo na Touru zaupali. Če hoče Roglič zmagati, potem odpadejo želje Van Aerta, Vingegaarda ..."

Da bi bila lahko to tudi kakšna od taktičnih različic na slovitem Touru, je torej težko pričakovati. Pred začetkom leta smo lahko videli, da imajo pri nizozemskem moštvu kar nekaj "težav" z vlogami za Dirko po Franciji. Van Aert je dal vedeti, da ga zanima zelena majica najboljšega po točkah, apetiti so se dvignili tudi Jonasu Vingegaardu, zato bo zanimivo spremljati, kako bodo kolesja vrteli pri Jumbo-Vismi na dirki vseh dirk. "Če hoče Roglič zmagati Tour de France, potem odpadejo želje Van Aerta, Vingegaarda. Vloge morajo biti jasno določene. Bomo videli, ali bodo šli na dirko z več kapetani, morebiti s kakšnim taktičnim presenečenje. A bosta na koncu, ko bo šlo mož na moža, ostala le Primož in Tadej," poudarja Hvastija.

"Vloge na Touru bodo morale biti jasno določene, če bo želel Roglič zmagati." Foto: Guliverimage

A nekaj ga le skrbi: "Primož je vrhunski pretendent in potencialni zmagovalec Dirke po Franciji. Če bo hotel priti na vrh, bo moral premagati Pogačarja. Vse bo moral izpeljati brezhibno. Biti mora zelo pripravljen, kar zna. Prav tako mora biti zelo motiviran. Tehnično in taktično pa bo moral izpeljati vse brezhibno. Kar me skrbi pri Jumbo-Vismi, je to, ali mu bodo na Touru zaupali. Če mu bodo, potem bo moral tudi sam to zaupanje opravičiti. Ko bo na Touru, bo moralo biti to zaupanje stoodstotno."

Kar se slovenskega podmladka tiče, je Hvastija optimističen. V zimskem obdobju se je več pozornosti namenilo vožnji na velodromu, poudarek je bil tudi na ciklokrosu: "Zima je bila zanimiva. Tudi za fante, da se razbije enoličnost. Multidisciplinarnost koristi. Tehnično in taktično se posamezniki izboljšajo. V osnovi je sicer poganjanje pedalov, a veliko pridobijo. Mladince čakajo prvi štarti pod vodstvom novega selektorja. Generacija nekaj obeta. Upam, da kaj nastane iz teh fantov. Podmladek ima osnovo, moramo pa počakati, kako bo potekal razvoj."