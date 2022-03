Pedersen najhitrejši v sprintu, rumena majica na tleh, Roglič brez težav

Drugo mesto je v finišu pripadlo Francozu Bryanu Coquardu (Cofidis), tretje pa drugouvrščenemu kolesarju dirke Belgijcu Woutu Van Aertu (Jumbo-Visma).

"Včeraj smo imeli smolo, meni se je snela veriga, tako da se nismo mogli boriti za vrh. Zato smo imeli danes še dodaten motiv in opravili odlično delo. Po dolgem času sem spet zmagal, kar je lepa napoved za klasike, ki se bodo kmalu začele," je bil zadovoljen Pedersen, ki jo s pomočjo ekipe prebrodil razgibano traso v zadnjem delu dirke, zaradi katere so nekateri upali, da ne bo prišlo do klasičnega sprinta. A nekaj napadov v zadnjih kilometrih je bilo neuspešnih, ravno tako pa tudi dolg pobeg treh kolesarjev, v katerem je sodeloval specialist za tovrstne poskuse Belgijec Thomas De Gendt.

𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀 at the finish! 😱



Race leader Christophe Laporte goes down and Mads Pedersen snatches the stage victory in an entertaining sprint contest#ParisNice | @TrekSegafredo | @Mads__Pedersen pic.twitter.com/ZitVa7CX2s