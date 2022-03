Tadej Pogačar ugnal vso konkurenco in prevzel vodstvo!

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Emirateas) je zmagovalec 4. etape Dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, prevzel je tudi skupno vodstvo na dirki.

Pogačar je do zmage na 202-kilometrski etapi od Cascate delle Marmore do Bellanteja prišel z napadom tik pred ciljem. Za dve sekundi je ugnal Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), Francoza Victorja Lefayja (Cofidis) in Belgijca Remca Evenepoela (Quick Step). V skupnem seštevku ima zdaj devet sekund prednosti pred Evenepoelom. "Če ne bi poskusil, sem vedel, da bo slab dan za nas," je po etapi povedal nov vodilni Pogačar, ki na tej dirki brani lansko zmago.

🔱 Tirreno Adriatico @eolo_it 2022



🏁 Mamma mia @Pogacar! Lo sloveno vince la 4a tappa!



🏁 Oh my God @TamauPogi! The slovenian wins the 4th stage! #TirrenoAdriatico

