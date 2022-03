Zmagovalec pete etape Dirke Pariz - Nica, 189-kilometrske preizkušnje od Saint-Just Saint Ramberta do Saint Sauveur de Montaguta, je Američan Brandom McNulty (UAE Emirates). Slovenski šampion Primož Roglič (Jumbo-Visma) je z etapo, v kateri so morali kolesarji premagati pet kategoriziranih vzponov, od tega tri prve kategorije, opravil mirno in prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke.

McNulty se je izstrelil iz skupine ubežnikov 39 kilometrov pred ciljem in do konca etape ni več popustil. Drugo in tretje mesto sta danes zasedla Francoz Franck Bonnamour (B&B Hotels - KTM) in še en Američan Matteo Jorgenson (Movistar), ki sta v cilj prišla nekaj manj kot dve minuti za zmagovalcem.

⏩ ICYMI : retour sur l'attaque décisive de @BrandonMcNult dans l'ascension au Col de la Mûre.



⏩ A look back at @BrandonMcNult decisive attack on the climb up the Col de la Mûre.#ParisNice https://t.co/TSgaaq7w1m — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2022

Skupina favoritov s Primožem Rogličem je v cilj prišla pet minut in 43 sekund za zmagovalcem, Kisovčan je zasedel 23. mesto. Je pa Roglič danes prišel do vodstva v skupnem seštevku dirke. Zdaj ima 39 sekund prednosti pred Britancem Simonom Yatesom (BikeExchange Jayco).

💛 Deuxième ce matin derrière son coéquipier 🇧🇪@WoutvanAert, 🇸🇮@rogla endosse le @MaillotjauneLCL de leader de #ParisNice. 💛



💛 Second in the GC this morning behind his teammate 🇧🇪@WoutvanAert, 🇸🇮@rogla takes on the Yellow Jersey. 💛 pic.twitter.com/26fcgJccKu — Paris-Nice (@ParisNice) March 10, 2022

Doslej vodilni Belgijec in Rogličev moštveni kolega Wout van Aert ni zdržal tempa najboljših na vzponu na Col de Mure približno 40 km pred ciljem.

Jan Polanc (UAE) je etapo končal na 57. mestu z zaostankom več kot 12 minut, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je bil 87. in Domen Novak (Bahrain Victorious) 103. V skupnem seštevku je Polanc 51., Mezgec 64. in Novak 115.

Sicer pa je dirko letos zaznamoval neverjetno velik val bolezni in pred današnjim delom dirke je kar 18 kolesarjev sporočilo, da ne bodo nastopili, 13 jih ima znake prehlada. Med etapo je odstopila še četverica, a vsaj uradno podatka o tem, da naj bi bil za odstop kolesarjev kriv koronavirus, ni, poroča STA.

Petkova etapa od Courthezon do Aubagneja bo dolga 213,6 km.

Pariz - Nica, izidi 5. etape 1. Brandon McNulty (ZDA) UAE Emirates 4;53:30

2. Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels-KTM + 1:58

3. Matteo Jorgenson (ZDA) Movistar Team isti čas

4. Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 2:30

5. Laurent Pichon (Fra) Arkea-Samsic 4:01

6. Anthony Turgis (Fra) TotalEnergies 4:02

7. Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 4:57

8. Owain Doull (VBr) EF Education-EasyPost isti čas

9. Pierre Latour (Fra) TotalEnergies 5:43

10. Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ isti čas

...

23. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 5:43

57. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates 12:08

87. Luka Mezgec (Slo) BikeExchange Jayco 23:36

103. Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 24:22 Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 16;50:28

2. Simon Yates (VBr) BikeExchange Jayco + 0:39

3. Pierre Latour (Fra) Total Energies 0:41

4. Daniel Felipe Martinez (Kol) Ineos Grenadiers 0:56

5. Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 0:59

...

51. Jan Polanc (Slo) UAE Emirates 14:40

64. Luka Mezgec (Slo) BikeExchange Jayco 20:43

115. Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 45:58

