Tadeju Pogačarju še tretja dirka sezone, tekmeci osupli

"Tadej je z drugega planeta, neverjetno močan je," so besede, s katerimi so po izjemnih predstavah v težjih etapah 57. dirke Tirreno – Adriatico Pogačarja opisovali tekmeci. 23-letni as iz Klanca pri Komendi je zmagal z minuto in 52 sekundami prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), odločilno prednost pa si je privozil na sobotni kraljevski etapi, po kateri je Vingegaard lahko le nemočno zmajeval z glavo. Pogačar je ponovil lanski uspeh, zmagal je tudi na svoji tretji dirki sezone, konec februarja je dobil že Dirko po ZAE, v začetku marca pa v izjemnem slogu še enodnevno preizkušnjo Strade Bianche.

Miren dan za favorite, za zmago obračunali sprinterji

Danes so imeli favoriti sicer miren dan, za zmago na 159-kilometrski zadnji, sedmi etapi, ki se je začela in končala v San Benedettu del Trontu, so obračunali sprinterji. V zaključnem sprintu je bil najmočnejši Nemec Phil Bauhaus, kolega Jana Tratnika pri moštvu Bahrain Victorious. Nemec je slavil 18. zmago v karieri, lani je osvojil tudi dve etapi na dirki Po Sloveniji.

"Vedno sem verjel, da lahko zmagam, saj sem bil v dobri formi. Ekipa je opravila sijajno delo. Vedeli smo, da bomo sprintali z vetrom v prsi, zato smo načrtovali pozen sprint. Moštvena kolega sta me dobro pripeljala skozi nekaj tesnih ovinkov, pokazala se je luknja na desni strani in uspelo mi je," je po zadnji etapi dejal Bauhaus. V cilju je ugnal Italijana Giacoma Nizzola (Israel-Premier Tech) in Avstralca Kadena Grovesa (BikeExchange-Jayco).

Pogačar se je v cilj pripeljal v glavnini na 33. mestu v času zmagovalca.

Pogačar si je oddahnil

"Danes je bilo kar prijetno, ni bilo tako mrzlo kot prejšnje dni. Nekaj nervoze je bilo le v ciljnem sprintu, ampak sem zadovoljen. Malo sem si oddahnil, zavedal sem se, da dirke ni konec, dokler ne prečkaš ciljne črte. Zelo vesel sem druge zaporedne zmage na tej dirki, tudi s svojo formo sem za zdaj zadovoljen, bomo videli, kako bo na naslednjih dirkah, naslednjih izzivih," je v cilju povedal Pogačar.

Naslednji izziv za Pogačarja bo italijanska klasika Milano – San Remo 19. marca. To bo tudi prva dirka v sezoni, na kateri se bo soočil s Primožem Rogličem. Ta te dni blesti na Dirki Pariz – Nica.

Izidi sedme etape: 1. Phil Bauhaus (Nem) Bahrain Victorious 3;39:58

2. Giacomo Nizzolo (Ita) Israel-Premier Tech

3. Kaden Groves (Avs) BikeExchange-Jayco

4. Davide Cimolai (Ita) Cofidis

5. Alberto Dainese (Ita) Team DSM

6. Alexander Kristoff (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

7. Edvald Boasson-Hagen (Nor) TotalEnergies

8. Olav Kooij (Niz) Jumbo-Visma

9. Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ

10. Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo

…

33. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates vsi isti čas Skupni vrstni red: 1. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 27;25:56

2. Jonas Vingegaard (Dan) Jumbo-Visma + 1:52

3. Richie Porte (Avs) Ineos Grenadiers 2:44

4. Jai Hindley (Avs) Bora-Hansgrohe 3:05

5. Thymen Arensman (Niz) Team DSM 3:16

6. Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious 3:20

7. Pello Bilbao Lopez De Armentia (Špa) Bahrain Victorious 3:51

8. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 4:03

9. Remco Evenepoel (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team 4:2

10. Romain Bardet (Fra) Team DSM 4:29

…

Preberite še: