Kdo je švicarski najstnik v dresu Pogi Teama, ki zmaguje kot po tekočem traku?

Sezona kolesarskih dirk je v polnem zagonu. Pestro kolesarsko dogajanje pozorno spremlja tudi 17-letni Jan Christen, švicarski kolesar, ki dirka za ekipo Pogi Team in je po zaslugi uspehov (letos je zmagal na vseh dirkah, na katerih je nastopil) ime mladinske kolesarske ekipe Tadeja Pogačarja dodatno ponesel v svet. Kdo je mladi Švicar, ki dirke zmaguje kot po tekočem traku, zakaj je oblekel ravno dres ekipe Pogi Team in kakšni so njegovi prihodnji cilji? Spregovoril je posebej za Sportal.

17-letni švicarski kolesar Jan Christen ima v sezoni 2022 za zdaj popoln izkupiček. Nastopil je na petih dirkah in petkrat zmagal. Tudi na januarskem svetovnem prvenstvu v ciklokrosu v Fayettevillu v ZDA, kjer je po razburljivem ciljnem sprintu osvojil naslov svetovnega mladinskega prvaka v tej atraktivni disciplini.

Po krajšem obdobju premora, ki ga je obetavni Švicar posvetil opravljanju šolskih obveznosti - po besedah njegovega agenta jih je tudi uspešno opravil -, se je prejšnji konec tedna preselil na stezo in ubranil naslov švicarskega državnega prvaka v omniumu (kolesarskem mnogoboju), seštevku vseh petih disciplin na stezi. Je tudi švicarski državni prvak v ciklokrosu in kronometru.

V pogovoru za Sportal je spregovoril o svojih začetkih, ciljih, srečanju z vzornikom Tadejem Pogačarjem in še marsičem.

Januarja je Christen na svetovnem prvenstvu v ciklokrosu osvojil naslov svetovnega prvaka med mladinci in oblekel mavrično majico svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Jan, zakaj ste se odločili, da se pridružite ravno slovenski ekipi Pogi Team, ekipi Tadeja Pogačarja?

Zato, ker se v prihodnosti želim pridružiti ekipi UAE Emirates, ta pa je tudi sponzor Pogi Teama.

Odločitev sem sprejel skupaj z družino, svojim trenerjem in Maurom Gianettijem ter Matxinom, menedžerjem ekipe UAE. Dogovorili smo se, da svojo drugo sezono med mladinci dirkam za ekipo Pogi Team. Zelo sem ponosen na to, da lahko predstavljam ekipo Tadeja Pogačarja in UAE. V prihodnje bi rad napredoval v vseh kolesarskih disciplinah. Za sezono 2023 je sicer še vse odprto. Z ekipo UAE še nimam sklenjene pogodbe.

Kako se je začela vaša kolesarska kariera?

Za kolesarjenje sem se navdušil zaradi svoje družine in dirke GP Gippingen (velika nagrada kantona Aargau, ki poteka v kantonu Aargau, dirka je sestavljena iz petnajstih krogov okoli švicarskega mesta Gippingen, op. p.), ki poteka prav skozi moj domači kraj.

V ciljem sprintu je prehitel Belgijca Aarona Dockxa in Britanca Nathana Smitha. Foto: Guliverimage

Kdo je vaš kolesarski vzornik?

Nedvomno Tadej Pogačar. Zakaj? Razlogov je več. Navdušuje me, kako dirka in seveda kako tudi zmaguje. Poleg tega ima izjemno osebnost, izstopa pa tudi kot kapetan ekipe.

Prihajate iz Švice, kjer so verjetno najbolj priljubljeni zimski športi. Kako priljubljeno je kolesarstvo? Je Fabian Cancellara še vedno ime, ki pritegne, ali je v kolesarskem pogledu zdaj prvo ime Marc Hirschi?

Mislim, da je kolesarstvo v Švici dokaj priljubljeno. Ogromno otrok se ukvarja s kolesarstvom, predvsem gorskim (cross country). Kar zadeva vzornike, se mi zdi, da je Cancellara še vedno narodni športni junak, seveda pa je tudi Hirschi prepoznaven.

V tej sezoni izstopate v ciklokrosu. Je to vaša najljubša disciplina ali preprosto disciplina, v kateri ste najboljši?

Mislim, da imam dobre predispozicije za vse kolesarske discipline, tako za cestne dirke, cikrokros, stezo kot gorsko kolesarstvo. V vseh sem že dosegel uspeh v mednarodnem merilu. Kar pa zadeva mojo najljubšo disciplino, je to zagotovo cestno kolesarstvo. Sicer pa zelo rad menjam kolesa in se osredotočam na različne cilje.

Foto: Guliverimage

Katere cilje ste si zadali za letošnjo sezono?

Imam ogromno ciljev. Tekmoval bom na državnem prvenstvu Švice v cestni vožnji, kronometru in gorskem kolesarstvu, potem na dirki Pariz-Roubaix za mladince, na dirki Valromey Tour, ki je največja etapna dirka za mladince in ji pravimo tudi mali Tour de France. Potem bom nastopil tudi na dirki GP Rüebliland, na evropskem in svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu, moj glavni cilj pa sta seveda evropsko in svetovno prvenstvo, kjer bi rad nastopil v vožnji na čas in cestni dirki.

Kaj počnete poleg športa? Najstniki imajo običajno kakšen hobi …

Poleg športa sem zelo zaposlen z delom in šolo. Delam tri dni v tednu, in sicer v pisarni za računalnikom, dva dneva v tednu pa sem v šoli. Usklajevanje šole, dela in treningov je vse prej kot preprosto. Večinoma treniram šele po 16. ali 18. uri, ko končam delo ali šolo, a sem pogosto tako utrujen, da se moram ustaviti in prisluhniti svojemu telesu. Dobro se zavedam, kako pomembna je za končen uspeh regeneracija. Poleg kolesarjenja se večkrat odpravim tudi na tek, občasno, če imam čas, tudi smučam ali tečem na smučeh.

S svojim vzornikom Tadejem Pogačarjem:

Januarja ste v ZDA osvojili naslov svetovnega mladinskega prvaka v ciklokrosu in oblekli mavrično majico svetovnega prvaka. Kako realističen je bil tak razplet pred samo dirko? Ste verjeli, da vam to lahko uspe, ali ste samo sanjarili o tem?

Osvojitev mavrične majice je bila velik cilj letošnje sezone, čeprav sem se sprijaznil s tem, da bi bila že uvrstitev med najboljših pet zame velik uspeh. V sezoni ciklokrosa je bil to moj glavni cilj. Pred prvenstvom sem si zadal, da bom poskusil zbrati čim več točk in si tako zagotoviti čim boljši startni položaj, kar mi je tudi uspelo. Vedno sem verjel vase, vedel sem, da sem v dobri formi, a ko sem zmagal, se mi je vse skupaj zdelo kar malce noro.

Vem, da mediji niso pričakovali moje zmage, saj na tekmah svetovnega pokala v ciklokrosu nisem bil povsem v ospredju. Mislim, da sta glavni razlog za to moj slab startni položaj in tempiranje forme za svetovno prvenstvo. Zelo sem bil ponosen na to, da mi je kot nekomu iz majhne ciklokros nacije uspelo obleči mavrično majico.

Vam je za naslov čestital tudi Pogačar?

Da, po tekmi mi je poslal sporočilo. Zelo sem vesel, da sva v stiku, in upam, da se bova kmalu srečala tudi na dirkah.

Letos ste se ekipi UAE pridružili tudi na pripravah v Španiji. Kaj je bil za vas vrhunec teh priprav?

Res je, zelo sem užival z ekipo. To je bila res krasna izkušnja zame in zelo sem hvaležen za to priložnost. Kar pa zadeva vrhunce priprav, je bil eden glavnih zagotovo srečanje s Tadejem Pogačarjem.