Primož Roglič trpel in po dramatični etapi rešil zmago na dirki Pariz - Nica!

Primož Roglič je zmagovalec letošnje kolesarske Dirke Pariz – Nica. Lani je Zasavec na tej preizkušnji v zadnji etapi padel in zapravil skupno zmago, tokrat je zahtevno osmo etapo, ki je kolesarje vodila po hribovju okoli Nice, preživel in poravnal račune s to francosko preizkušnjo. Zmagovalec 115,6-kilometrske zadnje etape pa je Britanec Simon Yates (BikeExchange).

Kolesarji so 80. Dirko Pariz – Nica zaključili v obupnih razmerah, na zahtevni zadnji etapi jih je pral dež, bil je mraz in pihal je močan veter. Na predzadnjem vzponu etape na prelazu Peille se je Roglič odpeljal glavnini s skupino favoritov, v kateri je imel klubskega kolega iz Jumbo-Visme, Belgijca Wouta Van Aerta, pa nevarne konkurente, Kolumbijca Naira Quintano (Arkea Samsic) in Daniela Felipeja Martineza (Ineos Grenadiers) ter Britanca Simona Yatesa (BikeExchange – Jayco).

Na spustu je imel Martinez težave, zaradi predrte pnevmatike je izgubil stik z vodilno skupino in počakal glavnino, četverica z Rogličem pa se je z lepo prednostjo pred zasledovalci (50 sekund) pognala na zadnji vzpon Col d'Eze. Quintana in Yates sta imela tam še zadnjo priložnost za napad na zmago na prestižni dirki. In res, Quintana je slabih 20 kilometrov do cilja poskusil s prvim napadom, Yates in Roglič sta mu zlahka sledila, Van Aert pa je imel ob hujšem tempu v klanec nekaj težav.

Napadu Quintane je sledil skok Yatesa, ki si je privozil nekaj prednosti, Roglič namreč ni reagiral in se je držal Quintane. Van Aert se je trudil držati stik. Stvari so postajale napete, Roglič je imel v skupnem seštevku 44 sekund prednosti pred Yatesom, Anglež pa je na klancu pridobival čas. Van Aert je prišel do sape in Rogliča in Quintano držal kakšnih 20 sekund za vodilnim Yatesom. Kilometer in pol pred vrhom vzpona je popustil Quintana, Roglič je močno trpel, Van Aert pa ga je še držal 20 sekund za Yatesom.

Do vrha zadnjega klanca dirke Yatesu nji uspelo bistveno povečati prednosti in Roglič je lahko zadihal nekoliko lažje, na spustu je imel pomoč Van Aerta. Močan dež je ponehal, ceste v okolici Nice pa so bile še vedno vlažne in nevarne. Belgijec in Slovenec na spustu nista tvegala, Yates je tako nekoliko povišal prednost, a je ta začela naglo kopneti, ko so kolesarji prišli na ravnino. Quintana je medtem zaostal že več kot minuto in pol.

Prednost Yatesa je kopnela, a je ciljno črto prečkal prvi, devet sekund pred Van Aertom in Rogličem. S tem je Roglič storil dovolj, da je ohranil 29 sekund naskoka v skupnem seštevku pred Yatesom. Tretje mesto je pripadlo Kolumbijcu Danielu Martinezu.

Rogliča zdaj čaka nekaj dni premora, po programu dirk pa ga v soboto čaka nastop na prvem spomeniku sezone na Milano-Sanremo. Tam bo nastopil tudi Tadej Pogačar, sicer danes zmagovalec dirke od Tirenskega do Jadranskega morja.

