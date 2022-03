Primož Roglič ušel še eni nevarnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič na poti do zmage na 80. izvedbi dirke Pariz–Nica, ta se je z – za Zasavca nadvse težavno osmo etapo – končala v Nedeljo na Azurni obali v Franciji, ni uspešno bežal le kolesarskim tekmecem, temveč je ušel še eni nevarnosti, ki je zdesetkala peloton.

Na nedavni dirki Pariz–Nica je v cilj prišlo vsega 59 kolesarjev od 154, ki jih je preizkušnjo z vzdevkom "proti soncu" začelo. Razlog za tako velikanski osip pa je bila bolezen, ki je pustošila po pelotonu. Tudi preostalim Slovencem na dirki, Janu Polancu (UAE Emirates), Domnu Novaku (Bahrain Victorious) in Luki Mezgecu (BikeExchange - Jayco), ni uspelo priti do cilja naporne osemdnevne preizkušnje.

BikeExchange le z enim, Bora Hansgrohe z nobenim

Mezgečeva ekipa BikeExchange - Jayco je imela v nedeljo v cilju v Nici zgolj enega kolesarja, Britanca Simona Yatesa, ki je zasedel drugi mesto v skupnem seštevku, nemška Bora Hansgrohe pa sploh nobenega, saj so prav v zadnji etapi odstopili še njeni edini preostali štirje kolesarji, Ryan Mullen, Sam Bennett, Aleksandr Vlasov in Danny van Poppel.

Moštva AG2R Citroën, B&B Hotels-KTM, Cofidis, EF Education-EasyPost in Lotto Soudal so končala s po dvema kolesarjema, Astana Qazaqstan Team, BikeExchange-Jayco, Intermarché-Wanty-Gobert, Israel-Premier Tech in Quick-Step AlphaVinyl pa z le enim. Manj kolesarjev kot letos je dirko nazadnje končalo davnega leta 1985, piše Cyclingweekly.

Jumbo-Visma je dirko začela z imenitno trojno zmago, od teh tren na sliki sta v cilj dirke prišla le Van Aert in Roglič, Francoz Christoph Laporte je odstopil v zadnji etapi. Foto: Guliverimage

Kaj se je dogajalo?

In kaj se je pravzaprav dogajalo? Prva misel ob omembi bolezni v teh časih je zagotovo novi koronavirus. Ne nazadnje je ta močno zaznamoval že dirko Pariz–Nica leta 2020, ko je sedem moštev svetovne serije nastop odpovedalo že pred startom, dve med dirko, vseeno pa je tedaj v cilj prišlo 61 kolesarjev.

A tokrat za množične težave ni bil kriv covid, so poročali kolesarji. Ekipa Israel-Premier Tech je imela v dirki zgolj še enega kolesarja že na peti etapi. "Vesel sem, da sem tukaj. Izgubil sem že vse prijatelje. Do zdaj se niti nisem zavedal, da kroži neki virus," je takrat povedal edini preživeli tekmovalec ekipe, Kanadčan Hugo Houle. Športni direktor moštva Steve Bauer, ki je tudi sam ušel okužbi, pa je pojasnil: "Imeli smo prebavne težave, težave s sinusi, s pljuči, bolečinami v hrbtu, resnično smo trpeli."

"Vesel sem, da sem tukaj. Izgubil sem že vse prijatelje," je že po peti etapi povedal Hugo Houle. Foto: Guliverimage

Zdesetkala jih je čisto navadna staromodna gripa

Krivca za težave je razkril vodja ameriške ekipe EF Education-EasyPost Jonathan Vaugters: "Našo ekipo, tako na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja kot na dirki Pariz–Nica, je na kosce razsekala čisto navadna staromodna gripa. Kolesarje pesti vročina, trese jih, vsi pa so negativni na novi koronavirus. Mislim, da smo v teh dveh letih protikoronskih izolacij preprosto pozabili na gripo in verjetno tudi izgubili nekaj odpornosti proti njej."

Irec Mullen, kolesar moštva Bora Hansgrohe, ki je odstopil v zadnji etapi, meni, da je bilo tak osip mogoče pričakovati. "Je pač tak del leta, ko smo vsi malce bolj občutljivi. Dirka je naporna, v resnici prva težka dirka leta, začne se v mrazu in posledice so hitro tu. Pravzaprav ta dirka slovi po tem, da je na njej ogromno odstopov zaradi bolezni in poškodb."

Ryan Mullen ni presenečen: Je pač tak del leta, ko smo vsi malce bolj občutljivi. Foto: Guliverimage

"Če začutiš, da se te nekaj loteva, se moraš hitro odločiti. Ali odstopiti ali pa priganjati telo do skrajnosti," je še povedal Mullen in dodal, da večina kolesarjev v tem obdobju noče tvegati, saj že čez teden dni sledijo klasike na severu Evrope. Če virus dovolj zgodaj zatreš, si že v nekaj dneh spet pri močeh, če se bolan priganjaš do onemoglosti, lahko obležiš za teden dni. Tudi zato se številni kolesarji raje odločijo odstopiti na dirki Pariz–Nica. Zaradi previdnosti.

Tudi Rogličeva Jumbo-Visma je dirko končala z vsega tremi kolesarji, kar je ravno dovolj, da so bili uvrščeni v razpored najboljših ekip na dirki. V tej kategoriji, v kateri šteje uvrstitev treh najboljših kolesarjev ekipe, so zasedli tretje mesto, za UAE Emirates in Ineos Grenadiers. Od 22 ekip, prijavljenih na dirko, so na koncu lahko razvrstili le 11 moštev, preostalih 11 je imelo v cilju premalo kolesarjev.

Preberite še: