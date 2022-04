Fotograf, ki je našel Pogačarjevo dragocenost, ima le eno skromno željo

Za fotografe je biti pravi čas na pravem mestu ključnega pomena. To je včeraj še enkrat spoznal 50-letni Léon Van Bon, nekdanji kolesar, ki ima v svoji statistiki dve etapni zmagi na Touru, etapne zmage na Vuelti, dirkah Pariz-Nica in Tirreno-Adriatico ter bron s svetovnega prvenstva leta 1997.

Medtem ko je s fotoaparatom ob cesti budno spremljal dogajanje na Dirki po Flandriji, se je znašel prav na kraju, kjer se je zgodil padec, v katerega je bil udeležen tudi Pogačar, ki se sicer na dirkah le redko znajde na tleh.



Tadej Pogačar je včeraj padel na 20. kilometru Dirke po Flandriji. Odnesel jo je brez poškodb, je pa pri padcu izgubil merilec moči:

An early mishap for Tadej Pogacar! Only a small crash, but not the way the 2x TDF champ wants things to start!



"Bilo je nekje na 20. kilometru dirke, blizu mesta Sint-Niklaas. Pogačar se je znašel v primežu, saj se je cesta zožila, ob tem pa se je nekaj kolesarjev znašlo na tleh. Padel je tudi Pogačar. Takrat sem na tleh zagledal merilec moči in takoj prepoznal, da je njegov," je 50-letni Nizozemec dogodke opisal v pogovoru za spletno stran CyclingTips.

Merilec je pobral s ceste in se posvetil fotografiranju padca, merilno napravo z dragocenimi podatki pa je nameraval vrniti takoj zatem. A kaj, ko je bil, kot je povedal, Pogačar v tistem trenutku preveč zaposlen s pobiranjem s tal, nato pa se je hitro odpeljal naprej.

No Strava post from Tadej Pogacar of his #RVV2022 Ronde van Vlaanderen ride.

Van Bon si je tako zamislil, da bi merilec vrnil po dirki, a po včerajšnjem razpletu dirke, ki je razjezila tudi vedno izredno umirjenega Pogačarja - ta je po taktični napaki končal na nehvaležnem 4. mestu -, nič ni kazalo na to, da bi se lahko srečala. Zato je Van Bon poskusil drugače.

"Poznam Tadejevega športnega direktorja, ki je moj nekdanji sotekmovalec, in sporočil sem mu, kaj sem našel. Iz ekipe so mi poslali elektronsko pošto in me prosili, naj jim merilec pošljem," je pojasnil fotograf, ki se ne bi branil simbolične zahvale za najdeno dragocenost.

Dirka po Flandriji bo nova dragocena učna ura za Pogačarja. Foto: Guliverimage

Želi si le nekaj minut za fotografiranje s Pogačarjem

Na vprašanje novinarja portala Cyclingtips, kaj bi si želel in ali meni, da možnosti za kaj takega sploh obstajajo, je fotograf razkril svojo skromno željo.

"Rad bi posnel nekaj njegovih portretov, rad bi dobil vsaj nekaj minut z njim," je dejal, "to bi bila res lepa gesta zahvale."