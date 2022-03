Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Enaindvajsetletni eritrejski kolesar Biniam Girmay, ki je prejšnjo nedeljo senzacionalno zmagal na kolesarski dirki svetovne serije Gent-Wevelgem in Afriko dokončno postavil na kolesarski zemljevid, je z dosežkom utrdil svoj status znotraj ekipe Intermarché-Wanty-Gobert, kjer mu bodo znatno zvišali plačo.

Po poročanju specializiranega kolesarskega portala Cyclingnews bo Biniam Girmay, afriški kolesar, ki je specialist za enodnevne dirke, namesto 300 tisoč evrov na leto po novem na leto dobival skoraj milijon evrov, kar je trikrat več kot zdaj.

V ekipi se dobro zavedajo, kaj imajo – Girmay je bil eden od redkih kolesarjev, ki so bili v mladinskih kategorijah kos Remcu Evenepoelu, lani je postal svetovni podprvak v cestni vožnji v kategoriji članov do 23 let - , zato si bodo poskušali zagotoviti, da bo Eritrejec, ki bo v soboto praznoval komaj 22. rojstni dan, v njihovi ekipi ostal.

Postavili ga bodo v center ekipe za klasike, ki mu očitno zelo ležijo. Dva dni pred izjemno zmago na dirki Gent-Wevelgem, ki sprva sploh ni bila na njegovem programu, je bil peti na belgijski klasiki E3 Saxo Bank Classic, zaradi česar so spremenili njegov program. Še prej je bil odličen 12. na prvem kolesarskem spomeniku sezone, dirki Milano-Sanremo, ki jo je po vratolomnem spustu dobil slovenski šampion Matej Mohorič.

Septembra lani je postal svetovni podprvak med člani do 23 let. To je prva medalja za Afriko na svetovnih prvenstvih v kolesarstvu. Foto: Guliverimage

Številni so upali, da bo simpatični Eritrejec izjemno formo poskušal unovčiti tudi na najbolj znameniti belgijski klasiki Dirki po Flandriji, ta bo na sporedu v nedeljo, a se je odločil, da drži obljubo, ki jo je dal družini, in se za kratek čas vrnil v Afriko.

"Zame je družina na prvem mestu, pomembnejša je tudi od kolesa, zato moram poskrbeti zanjo. Moja žena že tri mesece sama skrbi za najino hčerko in vse preostalo. Sem v dobri formi, a se bom držal načrta. Na Dirki po Flandriji bom nastopil kdaj drugič. To je šele začetek, časa je še dovolj," je povedal po nedeljski zmagi, ki so jo bučno proslavili tudi v njegovi ekipi.



Veselje v ekipnem avtu:

Girmay ima z ekipo Intermarché-Wanty-Gobert, ta mu je priložnost ponudila lani, ko je dirkal za Delko Team, ki se je spopadal s finančno negotovostjo, pogodbo sklenjeno do leta 2024. V ekipi se dobro počuti, tako zaradi kolesarjev kot vodstva, ki naj bi v prihodnji sezoni še okrepilo svoje vrste.

Okrepila pa naj bi se tudi njegova plača. Kot poroča Cyclingnews naj bi mu plača in bonusi na sezono po novem prinesli več kot milijon evrov, kar je pol toliko, kot naj bi po izračunih italijanske revije Calcio e Finanza na leto zaslužil Primož Roglič.

Jean-Francois Bourlart, menedžer ekipe Intermarche, naj bi se z agentom Girmaya kmalu dogovoril o novi pogodbi, ki prinaša večjo plačo. Foto: Guliverimage

Italijanski časnik La Gazzetta dello Sport poroča, da se bo Jean-Francois Bourlart, menedžer ekipe JIntermarché-Wanty-Gobert, ki jo finančno podpira veriga supermarketov, v kratkim srečal z Alexom Carero, ki je tudi agent Tadeja Pogačarja, s katerim se bosta dogovorila o točkah nove Girmayeve pogodbe.

Girmay se bo v Evropo vrnil konec aprila. 1. maja bo nastopil na enodnevni dirki Eschborn-Frankfurt, 6. maja pa bo startal na Dirki po Italiji, ki bo njegova prva tritedenska dirka. Na rožnati pentlji bo najverjetneje lovil etapno zmago, morda pa se bo vključil celo v boj za ciklamno majico za najboljšega v točkovanju.

