Pogačar zamudil odločilni napad, zmaga Van der Poelu

"V odločilnem trenutku na dirki se je zgodil padec in sem zamudil. Poskušal sem loviti, ampak ni uspelo. To je pač dirkanje, nekaj pozicij sem izgubil zaradi tistega padca, moral bi se držati bolj v ospredju glavnine, ampak potem je šlo na polno in pač danes ni uspelo. Nekaj takšnega pričakujem tudi v nedeljo, ko bom poskušal biti v ospredju," je po dirki povedal Pogačar. V nedeljo bo nastopil na Dirki po Flandriji.

Dwars door Vlaanderen, potek dirke:

Cilj: Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) je zmagovalec dirke, Belgijec Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) se ni spustil v sprinterski obračun z njim, v sprintu za tretje mesto pa je bil najmočnejši Britanec Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Tadej Pogačar in Jan Tratnik sta v cilj prišla več kot dve minuti za zmagovalcem.

Tratnik (Bahrain Victorious) je zasedel deveto mesto, Pogačar deseto.

2 km do cilja - Tom Pidcock se je odpeljal mimo vodilnih, sledil je protinapad Van der Poela in Benoota. Nizozeme in Belgijec imata občutno prednost.

3 km do cilja - Campenaerst je skočil še enkrat, sledil mu je Tiesj Benoot. Njuna prednost je majhna.

4 km do cilja - Campenaertsu se ni uspelo otresti tekmecev, osmerica je spet skupaj.

7 km do cilja - v vodstvo se je odpeljal Victor Campenaerts. Mu lahko uspe priti do cilja? Pogačar in Tratnik sta se sprijaznila z zamujeno priložnostjo in zdaj za vodilno skupino zaostajata že skoraj minuto.

12 km do cilja - Pogačar, Tratnik in Madouas ostajajo 43 sekund za vodilnimi, zdaj je še jasno, da se Slovenec danes ne bo boril za zmago.

19 km do cilja - Pogačar, Tratnik in Madouas so se približali za 30 sekund, ko je v vodilni skupini napadel Victor Campenaerts in hitrost je poskočila. Belgijčev napad je bil nazadnje neuspešen, je pa zdaj vodilna osmerica spet 45 sekund pred zasledovalci. Do konca dirke kolesarje čakata le še en odsek s tlakovci in samo še en kratek vzpon.

24 km do cilja - iz vodilne skupine je izpadel Greg Van Avermaet, zaradi predrte pnevmatike je moral počakati pomoč in izpadel iz boja za zmago. Nad to pa še ni povsem obupal Pogačar, ki s Tratnikom in Madouasom lovi vodilne. Zdaj mora nadoknaditi še 26 sekund zaostanka. Zdi se malo verjetno, da bi mu lahko uspelo.

35 km do cilja - tempo v vodilni skupini je oster, odpadli so Jacobs, Verwilst in Paasschens, te bodo kmalu ujeli Pogačar, Tratnik, Van Avermaet, Coquard, Madouas in Kragh Andersen, tej skupini pa za ovratnik diha še močna deveterica. Skupina s Pogačarjem in Tratnikom zdaj vozi 43 sekund za vodilnimi in 10 sekund pred zasledovalci.

41 km do cilja - vodilna enajsterica zdaj dobro sodeluje in drži kakšnih 25 sekund prednosti pred šesterico zasledovalcev s Pogačarjem in Tratnikom.

48 km do cilja - Van der Poel, Pidcocok, Turner, Benoot, Campenaerts in K'ung so ujeli peterico ubežnikov. Iz glavnine je pobegnila skupinica s Pogačarjem, Tratnikom, pa Gregom Van Avermaetom, Brynom Coquardom, Valentinom Madouasom in Sorenom Kraghom Andersenom. Ta zdaj vozi 24 sekund za vodilnimi.

51 km do cilja - na čelu glavnine tempo narekuje Jan Tratnik (Bahrain Victorious), skupina se je raztrgala, tudi Pogačar na trenutke težko sledi. Ogromno energije je potrošil pri samostojnem lovu na Van der Poelovo skupino. Morda celo preveč, njegove možnosti za današnjo zmago so majhne.

53 km do cilja - Pogačarju samemu ni uspelo ujeti skupine favoritov, počakal je na glavnino in svoje moštvene kolege, v trenutku, ko se je vrnil v glavnino, je v tej prišlo do novega padca. Tokrat so jo vsi kolesarji UAE Emirates odnesli srečno. Šesterica z Van der Poelom ima kakšnih 40 sekund prednosti pred glavnino s Pogačarjem, za vodilno peterico pa le še 30 sekund zaostanka.

62 km do cilja - Tadej Pogačar (UAE Emirates) se je kar sam pognal v lov za skupino z Van der Poelom. Slovenski as mora nadoknaditi 15 sekund zaostanka.

69 km do cilja - napad trojice je bil neuspešen, zdaj se je iz glavnine izstrelila precej bolj elitna skupina z Britancema Tomom Pidcockom in Benom Turnerjem (Ineos), Belgijcema Tiesjem Benootom (Jumbo-Visma) in Victorjem Campenaertsom (Lotto Soudal), Švicarjem Stefanom Küngom (Groupama FDJ) in Nizozemcem Mathieuom Van der Poelom (Alpecin Fenix). Vozijo kakšnih 20 sekund pred glavnino s Pogačarjem in slabi dve minuti za petimi ubežniki.

71 km do cilja - iz glavnine je uspelo pobegniti trojici Brent Van Moer (Lotto Soudal), Lewis Askey (Groupama FDJ) in Connor Swift (Arkea Samsic), ta zdaj vozi kakšnih 15 sekund pred glavnino in 2:45 za vodilno peterico.



V glavnini se na ozkih vaških cestah vrstijo padci, v enem je na tleh pristal še en Pogačarjev kolega, Francoz Alexys Brunel, ki pa je v nasprotju z Bjergom, ki je padel v začetku dirke, lahko nadaljeval.

Medtem se je končala ženska dirka Dwars door Vlaanderen, o zmagovalki 120-kilometrske preizkušne s startom in ciljem v Waregemu je odločal ciljni sprint, dobila pa ga je Italijanka Chiara Consoni. Edina Slovenka na dirki, Eugenija Bujak, je zasedla 35. mesto.

Vrstni red ženske dirke:

1. Chiara Consonni (Ita) Valcar-Travel & Service 3;06:40

2. Julie De Wilde (Bel) Plantur-Pura

3. Elise Chabbey (Swi) Canyon-Sram isti čas

...

35. Eugenia Bujak (Slo/UAE Team ADQ) + 1:41

80 km do cilja - iz glavnine skačejo posamezni kolesarji, pa tudi manjše skupinice, prednost vodilne peterice je padla na 3:30, Pogačar in njegovi kolegi iz UAE Emirates pa za zdaj ostajajo povsem mirni. Favoriti se držijo drug drugega, Van Der Poel in Pogačar se imata ves čas na očeh.

90 km do cilja - kolesarji so zdaj v najbolj razgibanem delu trase, kjer si kratki, a na trenutke precej strmi klanci sledijo eden za drugim. Na čelu glavnine tempo diktirajo ekipe Alpecin-Fenix, Intermarche-Wanty-Gobert in AG2R Citroen, prednost ubežne peterice pada, zdaj znaša le še nekaj več kot štiri minute.

Mathieu Van der Poel in Jasper Phillipsem (Alpecin Fenix) s stopnjevanjem tempa želita otežiti dirko.

108 km do cilja - ubežna peterica si je prikolesarila že okoli pet minut prednost, za zdaj v glavnini še ni bilo reakcije.

149 km do cilja - Pet kolesarjev ima manjšo prednost.

POLITT Nils (BORA - hansgrohe)

JACOBS Johan (Movistar Team)

O'BRIEN Kelland (Team BikeExchange - Jayco)

VERWILST Aaron (Sport Vlaanderen - Baloise)

PAASSCHENS Mathijs (Bingoal Pauwels Sauces WB)

170 km do cilja - Med tistimi, ki so padli in predčasno zaključili dirko, so bili Mikkel Bjerg (UAE Emirates), Lukas Pöstlberger (Bora - hansgrohe), Alex Kirsch (Trek - Segafredo)

174 km do cilja - V pelotonu je prišlo do padca, v katerega so bili vključeni številni kolesarji - tudi iz ekip UAE Team Emirates, Astana, Bora-Hansgrohe.

177 km do cilja - Kolesarji skušajo s pobegi, vedar so kmalu zatrti.

12.51 - Pred kolesarji je 184 kilometrov dolga preizkušnja. Ob Tadeju Pogačarju (UAE Emirates) slovenske barve branita še Jan Tratnik (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BikeExchange Jayco).

12.45 - Štart. Pred štartom so povprašali Tadeja Pogačarja, če bo šel na polno: "Vedno grem na polno. A je ta dirka prav tako priprava za Dirko po Flandriji.

V 76. izvedbi dirke se je organizator odločil za novosti. Nekaj novih vzponov je, kakor tudi sektorjev, na katerih bodo kolesarili po tlakovcih. Po prvih 50 kilometrih ravninske vožnje se bo začel "hriboviti" del.

Zanimivo zna biti 15 kilometrov do cilja, ko pride na vrsto zaključni vzpon z imenom Holstraat. Lanski zmagovalec Van Baarle se je do zmage odpeljal 50 kilometrov pred ciljem, kar je že večkrat v karieri demonstriral tudi Pogačar. Zato lahko tudi od našega šampiona pričakujemo, da bo poizkusil s kakšnim od predčasnih napadov. Tovrstnih možnosti je ogromno, 40 kilometrov pred ciljem je denimo mamljiv vzpon Ladeuze.

Dolžina : 184 km (1,412 višinskih metrov)

: 184 km (1,412 višinskih metrov) Pričakovan prihod v cilj: okoli 17. ure v mestu Waregem

