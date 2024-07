Za Afriko in državo Eritretjo je 1. julij 2024 velik dan. Njihov kolesar Biniam Girmay je na Dirki po Franciji prikolesaril do zgodovinske zmage in po koncu ni mogel zadržati solza. Čustva so ponesla tudi Richarda Carapaza, ki je po koncu tretje etape Toura prvič v karieri oblekel rumeno majico vodilnega.

Pred dvema letoma je Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) slavil veliko etapno zmago na Giru, danes jo je nadgradil. Po kaosu v zaključnem šprintu, ko so nekateri favoriti zaradi padca ostali brez zaključnega dela, je Eritrejec pokazal največ moči.

Jasper Philipsen in Mark Cavendish sta že pred odločilnim delom tako ostala brez češnje na torti. In jasno tudi tisti, ki jih je v zaključku premagal. Številni šprinterji so se kljub vsemu udarili za zmago. Arnaud De Lie, Fernando Gaviria, Mads Pedersen in Dylan Groenewegen so bili med drugimi. A je Girmay pokazal najmočnejše noge.

Carapaz dočakal, kar si je vseskozi želel Sanjski dan je preživljal tudi novi lastnik rumene majice Richard Carapaz: "Zame so to sanje. Seveda imam veliko spoštovanja do Toura. Ganilo me je. Najboljša dirka na svetu je. Prišel sem po rumeno majico, vsi jo želijo," se mu je v ponedeljek v Torinu razumljivo smejalo. Richard Carapaz je prvič v karieri oblekel rumeno majico vodilnega na dirki Tour de France. Foto: Reuters Postal je lastnik rumene majice, kar so sanje marsikoga. Čeprav ima identičen rezultat kot Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel, bo v njej kolesaril v torkovi gorski etapi. Zaradi boljših etapnih uvrstitev mu pripada, kot je Pogačarju v nedeljo. Ker je Ekvadorec vedel, da je danes možno priti do nje, saj se zgornja trojica v hektičnem šprintu ne bo podala v iskanje dobre etapne uvrstitve, je posledično tvegal. Na koncu je osvojil 14. mesto, kar je bilo dovolj, da ima za vsaj en dan rumeno majico na svojih plečih: "V zaključku smo vedeli, da imamo priložnost. Prvi šprint, zato sem moral biti dobro pozicioniran. Veliko sem tudi tvegal. Merijn van den Berg mi je bil v zaključku v veliko pomoč. Ekipa je opravila odlično delo. " Že jutri pa ga čaka težko delo, da jo bo obranil, saj je na sporedu gorska etapa, ki vključuje znameniti vzpon na Col du Galibier.

Po velikem uspehu se je razumljivo čustveno zlomil. Foto: Reuters

"Najprej bi rad povedal sledeče: Zahvaljujem se Bogu za vse. Hvala, da si mi dal moč in vso podporo," je v mednarodnem prenosu na Eurosportu povedal Biniam, ki so ga nato preplavila čustva.

Ko je prišel k sebi, je 24-letni kolesar nadaljeval: "Vse od začetka kolesarjenja je bil Tour de France zame vse. Nikoli nisem sanjal, da bom del njega. In zdaj … Ne morem verjeti. Osvojiti etapo na Dirki po Franciji v mojem drugem letu v velikem šprintu je enostavno neverjetno."

Eritrejec se je hitel zahvaljevati družini in vsem, ki mu nudijo podporo: "Želim se zahvaliti družini, ženi, vsem eritrejskim in afriškim navijačem. Ponosni moramo biti, ker smo na velikem odru. Veliko zmag smo že osvojili in zdaj je prišel naš čas, naš trenutek. Super vesel sem. Ta zmaga mi pomeni ogromno. Zmaga je za vse Afričane," je zaključil.

Medtem pa je bil moštveni kolega Luke Mezgeca pri Jayco AlUli Dylan Groenewegen vidno besen: "Jezen sem. Če si najhitrejši, enostavno ne moreš biti zadovoljen s tem. In imel sem občutek, da sem z naskokom najhitrejši. Ampak je na koncu pomembno, kdo prvi prečka ciljno črto."

