V Slovenijo je pred dnevi prispela večja skupina gorskih kolesarjev iz Ukrajine, ki so se ob začetku ruske agresije na Ukrajino mudili na pripravah in dirkah v Turčiji. Kot poroča portal mtb.si, jim ravno zaradi tega, da v tem času niso bili v Ukrajini, ne pripada status začasno razseljene osebe, kar pomeni, do so brez zdravstvenega zavarovanja, brez možnosti nadaljevanja šolanja in brez denarne pomoči.

Pred dnevi je v Slovenijo prispela skupina ukrajinskih gorskih kolesarjev, ki so se konec februarja, ko je ruska vojska začela invazijo na Ukrajino, mudili v Turčiji, kjer so se pripravljali na novo sezono in nastopili na nekaj mednarodnih dirkah. Ko se je v njihovi domovini začela vojna, je sekretarka ukrajinske kolesarske zveze za pomoč zaprosila Kolesarsko zvezo Slovenije. Ti so se nemudoma angažirali, občina Kočevje pa je kolesarjem prijazno ponudila namestitev.

Kot poroča portal mtb.si, so v Kočevju uredili bivanje za 14 oseb, med njimi je osem mladoletnih športnikov, trener, žena in 14-mesečni otrok enega od tekmovalcev.

Foto: Janez Dejak

Kolesarji brez zavarovanja, brez možnosti šolanja in brez denarne pomoči

A žal se je pojavil zaplet. Ker skupina na dan začetka vojne ni bila v Ukrajini, jim po tolmačenju pristojnih organov ne pripada status po vladnem sklepu o začasni zaščiti za razseljene osebe iz Ukrajine, čeprav imajo v Ukrajini stalno prebivališče.

Vladni sklep namreč predvideva zaščito izključno za osebe, ki so "24. februarja ali pozneje razseljene iz Ukrajine". Poti okoli določila za zdaj v Kočevju še niso našli, poroča mtb.si.

To pomeni, da so ukrajinski kolesarji in njihovi spremljevalci do nadaljnjega brez zdravstvenega zavarovanja, možnosti nadaljevanja šolanja in denarne pomoči.

Teoretično bi lahko zaprosili za status begunca, kot ga imajo begunci iz drugih držav, a to bi najverjetneje pomenilo ločeno nastanitev v azilnih domovih za mladoletne, moške, ženske in družinico, si potek tolmačijo v Kočevju, navaja mtb.si.

V Sloveniji sta si začasno zatočišče našla tudi ukrajinska kolesarka Jana Belomojna in njen mož oz. trener Maksim Gavrilenko ter kolesar Oleksander Hudima:

Vsaka pomoč je dobrodošla

Ker skupina nima pravice do zaščite, je pomoč še bolj dobrodošla. Velik del stroškov za prehrano je prevzel Spar Slovenija, izkazali so se tudi pri kočevskem Melaminu in še nekaj kočevskih podjetjih. Nekaj so na poziv Janeza Dejaka, ki se je močno angažiral pri organizaciji bivanja ukrajinskih kolesarjev, prispevale tudi fizične osebe.

Pri Kolesarskem društvu Melamin in MTB trail centru Kočevje ter Kolesarski zvezi Slovenije, si močno prizadevajo, da bi ukrajinski kolesarji v Sloveniji živeli čim bolj običajno življenje ter imeli možnost treniranja in nastopanja na dirkah, še poroča stran mtb.si.