Tratnik v tesnem obračunu ugnal Mohoriča, Urška Žigart drugič prvakinja

Za naslov prvaka in dres v slovenskih barvah je potekal ogorčen boj. Jan Tratnik in Matej Mohorič sta bila od samega začetka povsem izenačena, ob koncu prvega kroga pa je imel branilec naslova 81 stotink sekunde naskoka pred Mohoričem. Ta je v drugi polovici dobro poganjal pedala, še več moči pa je prihranil Tratnik in v cilju za osem sekund prehitel svojega moštvenega kolega, poroča STA.

Za bron razburljivega obračuna ni bilo, Polanc je imel že po polovici trase 24 sekund naskoka pred Matevžem Govekarjem (Bahrain-Victorious), na koncu pa je v cilj pripeljal 1:14 minute za zmagovalcem Tratnikom ter natanko minuto pred Govekarjem.

Hitrejši čas od obeh najboljših Slovencev je sicer v okviru avstrijskega državnega prvenstva postavil Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), ki je 28,8 km dolgo traso potreboval 35:05 minute.

Tratnik je s četrto zmago na DP izenačil dosežek Gregorja Gazvode, ki je slavil v letih 2005, 2008, 2010, 2014. Član Bahrain-Victoriousa je bil prvič najboljši pred sedmimi leti v Ljubljani, nato pa je v prestolnici slavil še leta 2018. Lani je bil v Kopru boljši od Jana Polanca in Tadeja Pogačarja. Pogačarja in Primoža Rogliča na letošnjem DP ni, pripravljata se na Dirko po Franciji.

Urška Žigart je letošnja državna prvakinja v vožnji na čas. Lani (na sliki) je bila tretja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Urška Žigart še drugič

Pri članicah je državna prvakinja postala Urška Žigart. Kolesarka ekipe Bike Exchange-Jayco je tako po letu 2020 drugič postala najboljša v državi v boju z uro. Ugnala je branilko naslova Eugenio Bujak in Uršo Pintar (obe UAE Team ADQ).

Žigartova je za en razgiban krog, oz 14,4 km trase porabila 20 minut in 11 sekund, s čimer je bila za 19 sekund hitrejša od lanske zmagovalke. Pintarjeva je v cilj pripeljala z zaostankom 36 sekund.

Med starejšimi mladinci je bil najhitrejši Natan Gregorčič (Pogi Team UAE Generali), med starejšimi mladinkami ša Pija Galof (BTC City Ljubljana Scott). Med mlajšimi mladinci do 17 let je slavil Erazem Valjavec (RC-KAC), sicer sin nekdanjega kolesarja Tadeja Valjavca, še poroča STA.

Državni prvaki v vožnji na čas: Člani:

1. Jan Tratnik (Bahrain-Victorious)

2. Matej Mohorič (Bahrain-Victorious)

3. Jan Polanc (UAE Team Emirates) Članice:

1. Urška Žigart (BikeExchange-Jayco)

2. Eugenia Bujak (UAE Team ADQ)

3. Urška Pintar (UAE Team ADQ) Starejši mladinci:

1. Natan Gregorčič (Pogi Team UAE Generali)

2. Jaka Marolt (KK Kranj)

3. Jure Majnik (Perutnina Ptuj) Mlajši mladinci:

1. Erazem Valjavec (RC-KAC)

2. Jakob Omrzel (Adria Mobil)

3. Jakob Jere (Pogi Team UAE Generali) Starejše mladinke:

1. Pija Galof (BTC City Ljubljana Scott)

2. Špela Colnar (Adria Mobil)

3. Tia Špringer (BTC City Ljubljana Scott)

Izidi, DP Karteljevo, vožnja na čas: Člani (28,8 km):

1. Jan Tratnik (Bahrain-Victorious) 35:22

2. Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) + 0:08

3. Jan Polanc (UAE Team Emirates) 1:14

4. Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) 2:14

5. Matic Žumer (Meblojogi-Pro Concrete) 2:17

6. Marko Pavlič (Meblojogi-Pro Concrete) 2:51

7. Gal Glivar (Adria Mobil) 3:04

8. Kristjan Koren (Adria Mobil) 3:25

9. Anže Skok (Ljubljana Gusto Santic) 3:35

10. Jaka Špoljar (Adria Mobil) 3:48

... Članice (14,4 km):

1. Urška Žigart (BikeExchange-Jayco) 20:11

2. Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) + 0:19

3. Urša Pintar (UAE Team ADQ) 0:35

4. Nika Bobnar (BTC City Ljubljana Scott) 1:36

5. Tjaša Sušnik (BTC City Ljubljana Scott) 2:13

6. Erika Jesenko (BTC City Ljubljana Scott) 2:16

7. Lara Maretič (BTC City Ljubljana Scott) 2:45

8. Nina Pugelj (BTC City Ljubljana Scott) 2:58

9. Hana Žumer (BTC City Ljubljana Scott) 6:23

